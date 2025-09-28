'Toño' de Valdés comparte el susto que vivió con aneurismas y cirugía de emergencia

Ciudad de México.- José Antonio Toño Valdés Franco es un cronista deportivo con más de 40 años de trayectoria profesional, pero hace unos días enfrentó momentos muy difíciles tras ser hospitalizado de emergencia; incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Por supuesto, esta situación encendió las alarmas entre sus seguidores, compañeros y público que lo identifica por su labor.

¿Qué tiene 'Toño' Valdés?

El narrador de 68 años de edad reveló, a través del pódcast producido por Enrique Burak, que todo comenzó debido a un fuerte dolor abdominal que lo llevó al hospital, donde tras describir sus síntomas diversos especialistas detectaron la presencia de aneurismas. Lo más peligroso es que, al ser asintomáticos, representan un riesgo latente y suelen ser difíciles de detectar a tiempo.

De hecho, su molestia principal eran piedras, pero afortunadamente eso permitió que los médicos descubrieran un problema mayor: "De un dolor de estómago terminamos en urgencias, descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticos, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas", contó Valdés Franco en el episodio de su colega y amigo Burak Elsenkirchen.

Se encuentra bien



¿Cómo se previene un aneurisma?

Según datos extraídos de MedlinePlus, servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.?UU., y de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), lo más importante para prevenir un aneurisma es controlar la presión arterial alta, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio de manera regular y mantener el colesterol en niveles saludables. Por último, evitar fumar reduce aún más los riesgos.

Se pronunció en redes sociales

"¡Amigos! Tuvimos una operación programada hace 2 semanas, ya ahorita al 100 de vuelta y listos para mañana llevarles la NFL. Muchas gracias a los que preguntaron por mí, afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla. En menos de una semana ya estaba de regreso. ¡Saludos a todos!", escribió en su perfil de Instagram el narrador, quien actualmente forma parte del equipo de TUDN y Grupo Acir.

Fuente: Tribuna del yaqui