Ciudad de México.- Nicole Mary Kidman es una actriz y productora australoestadounidense que estuvo casada durante once años con el reconocido actor de Hollywood, Thomas Cruise Mapother IV, más conocido como Tom Cruise, pero tras una complicada ruptura en 2001 decidió la modelo darse una oportunidad en el amor a mediados del 2005 cuando conoció a Keith Urban en un evento de la G'Day USA Gala en Los Ángeles.

¿Cómo fue la relación de Nicole Kidman y Tom Cruise?

De acuerdo con información en línea se conocieron cuando participaron en la película Days of Thunder en 1990 y justo en ese mismo años se casaron. No obstante, después de un tiempo decidieron adoptar a sus dos hijos, Isabella y Connor, lamentablemente para febrero de 2001 se divorciaron y las razones de su separación supuestamente fueron: "Diferencias inherentes a sus carreras profesionales divergentes".

Ahora, la mujer de 58 años de edad se separó de Keith tras casi dos décadas de matrimonio, Según el medio TMZ, tienen bastante tiempo sin compartir hogar, pues desde inicios del verano de 2025 cada uno está por su cuenta. Es necesario mencionar que son padres de Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (14) y fueron considerados en su momento como una de las parejas más sólidas de la industria.

Su relación terminó

Fuentes cercanas afirman que la actriz no deseaba la ruptura y ha estado sosteniendo a la familia durante este periodo difícil, enfocándose en el cuidado de sus hijas y "manteniendo unida a la familia". Urban, por su parte, anunció recientemente el inicio de su gira mundial High And Alive World Tour, tras tres años de pausa profesional, con fechas que arrancan el 22 de mayo de 2025 en Orange Beach, Alabama, y se extienden hasta octubre, con invitados como Chase Matthew, Alana Springsteen y Karley Scott Collins.

#México | Entérate de qué trata la nueva herramienta de seguridad llamada Monto Transaccional del Usuario (MTU) uD83DuDCB3uD83DuDCF1 https://t.co/B7sffB63z5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

En un comunicado oficial al anunciar la gira, Urban expresó: "Tocando en vivo es lo que vivo para hacer. Mirar desde el escenario y ver a la gente cantando, olvidando todo el estrés en sus vidas, soltándose y sintiéndose VIVOS — eso es lo que se trata para mí". Esta decisión, aunque presentada como temporal, ha generado una dinámica familiar compleja que podría haber precipitado la separación, especialmente con la última aparición pública juntos en la FIFA Club World Cup el 20 de junio de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México