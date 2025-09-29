En medio del dolor y la polémica, Lupita TikTok asegura que se casará con su novio preso

Monterrey, Nuevo León.- Guadalupe Villalobos, una popular influencer regiomontana mejor conocida en redes sociales como Lupita TikTok, lamentablemente perdió a su hija recién nacida el pasado 13 de mayo de 2025, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León. A partir de ese momento, su vida dio un giro drástico, al grado que su pareja, Ricardo, terminó encarcelado por presunta agresión sexual.

Uno de los datos más recientes de la joven de 22 años es que, a inicios de agosto, anunció en sus redes sociales que consiguió un nuevo hogar, el cual lucía completamente diferente al anterior que, según sus seguidores, se veía muy descuidado: "Ya tengo mi nueva casa, chicos. Ya me entregaron las llaves. Estoy muy contenta y muy feliz porque ya tengo mi nueva casa y estoy muy feliz porque, gracias a Dios, le voy a dar este lugar a mis papás".

Después de algunas semanas sorprendió con una nueva noticia, pues planea contraer matrimonio con el padre de Karely. La información proviene de una reciente entrevista que concedió a Elisa Beristain, en la que confesó sentirse triste por estar separada de Ricardo, e incluso mencionó que tiene bastante fe en que pronto pueda salir de prisión y así reencontrarse para seguir juntos.

"Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él… me están llevando. Ahorita sí estoy pasando este momento bien feo y traigo un ch… de pensamientos y sentimientos, también recuerdos de mi hija, de mi esposo", expresó. Cabe mencionar que la controversia que lo mantiene tras las rejas se debe a que Lupita fue diagnosticada con vulnerabilidad cognitiva, lo que la convierte en una persona legalmente vulnerable.

En redes sociales, los seguidores de la creadora de contenido se dividieron, pues una gran parte considera que la relación nunca ha sido adecuada, no solo por el padecimiento de la joven, sino también porque él es 24 años mayor que ella. Sin embargo, las declaraciones de la influencer reflejan que está firme en su decisión y que realmente desea reanudar el amor que quedó en pausa por la situación.

