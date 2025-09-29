¿Galilea Montijo llega ebria a 'La Casa de los Famosos México'? Flor Rubio exhibe la verdad

Ciudad de México.- Hace un par de horas, que además del tema de Aarón Mercury, también se revivió una polémica antigua de la reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, pues en el más reciente programa de la reconocida periodista de espectáculos, Flor Rubio, ella y su compañera exhibieron la verdad con respecto al hecho de que se le ha acusado de que llegaría ebria a La Casa de los Famosos México.

Desde la primera temporada, Montijo ha sido parte de la conducción principal de dicha temporada, por lo que cada miércoles y domingo aparece completamente en vivo para hablar de lo que sucede, causando gran revuelo con sus atuendos. Pero, así como sus 'looks' dan de que hablar, su manera de moverse, de hablar y hasta sus expresiones son analizadas a detalle, por lo que en varias ocasiones ha sido acusada de llegar ebria a la emisión.

Uno de los momentos más polémicos fue en la primera temporada, cuando estaba en una gala de eliminación en uno de los domingos, en la que Wendy Guevara y el 'Team Infierno' eran los favoritos para ganar. En ese momento, a través del programa Hoy, Montijo salió a defenderse y asegurar que si su dicción no era muy entendible, era porque tuvo un tratamiento dental de unas carillas, que le impedía hablar bien.

Ahora, en esta tercera temporada, una vez más, hubo comentarios acerca de que la presentadora de Netas Divinas habría estado con copas de más en las galas, por lo que en Dulce y Picosito, decidieron hablar del tema, asegurando que ellas pueden jurar que no estaba ebria, sino que al recibir tantas indicaciones por el chicharo, en tan poco tiempo, y que se le pida que lo haga con sus propias palabras, debe de procesar la información y después hablar, por lo que no se ve fluido u orgánico, llegándose a pensar que no está bien.

Por otro lado, en dicho programa también pasaron declaraciones que les dio en exclusiva Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, sobre este tema. La jefa de Montijo, dejó en claro que Galilea pese a que sí es partidaria de tomar, la realidad es que es muy responsable con su trabajo y si se cree que no ha tenido una buena dicción en vivo de dicha emisión, no es por el alcohol, negándose a hablar más del tema.

"¡No es por el alcohol!" Andrea Rodríguez defiende a Galilea Montijo: asegura que las críticas por su forma de hablar se deben a sus arreglos dentales y a que la interrumpen en vivo, no a que llegue con copas de más.



