"Estuve rota": Laura Flores da golpe mediático a Lalo Salazar; hace impactante confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Laura Flores, recientemente brindó una entrevista en la que dio un duro golpe mediático a su expareja, el reconocido periodista mexicano, Lalo Salazar, al hacer una muy impactante confesión sobre su relación sentimental y su ruptura amorosa. La estrella de Televisa, declaró que estuvo rota después de la separación, pero que ahora está mejor que nunca.

A un par de meses de su separación de Salazar, Flores lanzó un tema que afirman es para él, sin embargo, la actriz de Gotita de Amor, en una reciente rueda de prensa, declara que es falso y que aunque parezca lógico pensar, en realidad su canción no tiene que ver con esta separación tan polémica: "Este tema para mí es un tema que me significa muchas cosas, si bien lo escribí antes de ciertas cosas que me tocó vivir, recién lo estoy presentando en un momento es lógico relacionar con mi ruptura"

Ante esto, la exproductora de Imagen TV, declaró que ella sí se quedó rota por la separación, pero no es por qué fuera intensa, sino por el hecho de que no se entregaba a cualquiera, sino que ella sí entregaba su alma y no solo su cuerpo: "Estaba rota, me quedé rota. El terapeuta me explica que es normal sentirse roto, a pesar de que hayan sido tres mees, sobre todo porque cuando soy una mujer que no es deporte para mí el sexo, no beso, no tomo manos, no me acuesto con, si no estoy convencida".

Laura inesperadamente, dejó en claro que para ella, él realmente no sintió lo mismo que ella, que no fue importante la relación, pues solamente quiso terminar y se alejó cómo si nada, que no vio un duelo o algo de que le extrañaba, o una reconciliación, destacando que ahora entiende que si es lo que deseaba estaba bien: "Él quiso terminar y cerrar de raíz y yo no siento que él haya tenido un duelo o un la extraño, me duele porque cuando tú amas buscas la solución, la reconciliación, buscas la empatía, la plática, pero si no estás interesado no lo haces, está bien".

Finalmente, aseguró que en su parecer, y con lo antes expuesto, puede decir que Lalo no la amó, destacando que la tiene bloqueada de Instagram y de toda red social, y ya ni siquiera tiene su número de celular, y tampoco le interesa ya tener un acercamiento con él: "Yo creo que no (no la amó). Me bloqueó, no puedo entrar en su Instagram y está bien, no pasa nada. Yo no lo bloquee, borré todo y si me preguntas cuál es su teléfono no lo sé y ni me interesa saber".

Fuente: Tribuna del Yaqui