La imagen que conmueve: Exconcursante española de 'Masterchef Junior' enfrenta cáncer

Madrid, España.- Natalia Jiménez participó en la cuarta temporada de MasterChef Junior España en 2017; además, también se considera creadora de contenido. Pero eso no es todo, porque también es cantante. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se conocen dos canciones: 'Y si me vuelves a ver' y 'Víctima', lo que le ha ayudado a acumular un aproximado de mil 194 oyentes mensuales.

Lamentablemente, en enero de 2025 comunicó a través de sus historias de Instagram que recibió el diagnóstico de leucemia: "Me diagnosticaron un cáncer, no es de los peores que se puede tener y todo el mundo me dice que tengo 20 años; al final, es un pronóstico favorable y va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos por delante, yo ni nadie se lo merece (…) Voy y vengo del hospital, primero por la anorexia, y en el momento más feliz de mi vida me viene esto", especificó la influencer.

Una dura batalla

Ahora, la joven utiliza sus plataformas para darle seguimiento al proceso de su enfermedad y cuenta con más de medio millón de seguidores. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando su novio, llamado Abe, decidió raparse la cabeza en apoyo a su pareja, pues en aquel entonces ella recién comenzaba a perder el cabello. Sorprendió a sus fans con las imágenes donde ya no tenía ni un rastro de cabello.

Historia que publicó Natalia

¿Cómo va el proceso de su enfermedad?

Natalia contó que inició la última etapa de quimioterapia, por lo que su cabello y pestañas ya están en proceso de crecimiento. Ante todo, recalcó que suele usar ciertos tratamientos para que su cabello comience a aparecer; incluso, se puede visualizar en las fotografías el nacimiento de su pelo. La joven de 20 años se siente feliz con su apariencia actual y mencionó que está contenta con el resultado.

"Me ha empezado a crecer (el cabello) un montón en una semana; les voy a contar mi rutina de crecimiento postquimio… Pensaba que me iba a ver horrible, así que, si hay alguien a quien le hayan diagnosticado un cáncer y diga: 'Wow, me voy a ver horrible, me voy a ver fatal'. Realmente yo me veo muy guapa; puede ser que me guste más con pelo, pero es un estilo que me queda bien", afirmó.

Fuente: Tribuna