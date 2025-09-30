¿Nuevo colágeno? Laura Bozzo revela si hay romance con productor 31 años menor que ella

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, acaba de brindar una entrevista en la que ha decidido romper el silencio y revelar si hay romance o no con un guapo productor musical, el cual resulta que es 31 años menor que ella, después de subir una candente foto, en la que aparecen muy abrazados y ella luce ajustado y llamativo atuendo, ¿acaso sí tiene colágeno nuevo?

Bozzo a lo largo de sus más de 20 años de carrera en México, se ha visto en incontables escándalos sobre su vida personal, que generalmente abarcaban peleas con actores, como Alfredo Adame, o cuestiones legales. Pero ahora, este martes ha sido su vida amorosa la que acaparó la atención, debido a que hace poco compartió una imagen muy sensual al lado del empresario dominicano y productor musical Santiago Matías, despertando rumores de romance.

Por este motivo, la expresentadora de Televisa ha dado una entrevista para TV Notas, en la que no solo negó salir con el productor que es mejor conocido como 'Alofoke', sino que dijo que lo descartaba en un futuro ya que podría ser su hijo, y aunque lo admira y ve que es guapo no es "una vieja ridícula", aunque coquetea y bromea con él, no es opción: "La relación que se va a dar es de familia, de trabajar juntos. Yo seré vieja, pero no ciega. Él me parece un papacito, pero una cosa es que pueda bromear con él, y otra muy distinta es que haya cualquier tipo de relación. Él podría ser mi nieto. Olvídalo. La momia sabe cuáles son sus límites".

La presentadora de Laura En América, destacó que además de todo, ella ya pasó por una situación de estar con un hombre mucho menor, haciendo referencia a su ex Cristian Zuárez, con el que estuvo 17 años hasta que en el 2017 terminaron por una presunta infidelidad de él: "Yo ya viví esas etapas de mi vida. Ahora, en este momento, quiero mi trabajo, y poder trabajar con alguien que es workaholic como yo, es mi sueño. Una relación sentimental y esas cosas ya son ridiculeces. Ya estoy muy vieja para esas pend...".

Laura Bozzo. Internet

De la misma manera, afirmó que se irá a vivir a República Dominicana una vez terminé su reality show en Chile, que es parecido a Top Chef VIP, y lo hará soltera y sin opción a salir de dicha casilla, pues asegura que para ella no es importante el tener pareja y solo se centra en su nieto: "Me encanta estar sola. Para mí está mi nieto, mis hijas. No necesito nada más. No necesito tener nada de eso. Ya no lo quiero en mi vida. Y eso de relaciones abiertas tampoco me interesa. No hay posibilidad. Totalmente descartado. Estoy enfocada en mi trabajo en el reality de Chile".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que hace poco se hizo unos arreglos estéticos para darse una renovada y lucir un poco más joven, pero niega que se haya metido a quirófano pues prefiere arreglos menos invasivos: "No es una operación invasiva, ni me he cortado. Me he realizado algunas mejoras, tanto en la cara como en las rodillas. Me puse ácido hialurónico, porque tengo un problema de que he entrenado demasiado spinning y los cartílagos van chocando".

Es una infiltración, no una operación de rodilla. En el rostro tengo unas mallas que te ponen por debajo de la piel y unos productos nuevos que se hacen con salmón. No hay un corte que me jale la cara. Más bien el rostro me lo voy a jalar, pero en diciembre. Esto lo hice la semana pasada", concluyó.

Laura con Alofoke. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui