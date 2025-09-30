VIDEO: Zoé recibe acusaciones de playback y León Larregui no se queda callado

Ciudad de México.- El pasado 28 y 29 de septiembre, Zoé, la banda mexicana de rock alternativo, ofreció dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Sin embargo, todo se convirtió en un escándalo cuando comenzaron a acusar a León Larregui de hacer playback durante la interpretación del tema Nunca, lo que provocó que las redes sociales se llenaran de comentarios negativos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se pueden leer publicaciones de usuarios compartiendo videos donde supuestamente ocurrió el incidente. "¡Qué falta de respeto de @zoetheband y @LeonBenLarregui al hacer playback de sus rolas en MP3 y no cantar en vivo, que es por lo que pagas al ir a un concierto! Es una mentada de madre para quien compra su música", afirmó @ElAbogator en X (antes Twitter).

Por supuesto, como sucede siempre, también hubo usuarios que defendieron al cantante y a la banda. Inclusive compartieron clips en los que supuestamente cometió errores al interpretar algunas canciones; entre los temas señalados se encuentran Arrullo de Estrellas y Dead. A pesar de esto, la duda sobre el uso de playback continuó, y en poco tiempo el tema se convirtió en tendencia, ampliando aún más la controversia de lo que probablemente esperaban.

Sorpresivamente, el originario de Ciudad de México, rompió el silencio tras la opinión de un internauta que lo cuestionó directamente a través de la plataforma de Elon Musk. No pasó mucho tiempo para que Larregui compartiera un mensaje que, aunque no fue una respuesta directa, se interpretó claramente como un comentario hacia quienes lo criticaban: "¡Las abejas se acercan a la miel, las moscas a la mie…! Me dijo un amigo querido!".

¿Quién es León Larregui?

León Rubén Larregui Marín nació en Ciudad de México el 1 de diciembre de 1973. Actualmente, es considerado, por su trayectoria en la industria musical, como un cantante, compositor y productor mexicano, reconocido por desempeñarse como líder y vocalista de la banda de rock alternativo Zoé. En cuanto a su faceta como solista, cuenta con tres álbumes en su repertorio: el primero en 2012 titulado Solstis y el segundo en 2016, Voluma.

