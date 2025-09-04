Wendy Guevara confronta a Ninel Conde en 'La Casa de los Famosos México'; así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Wendy Guevara, recientemente acaba de dejar a más de uno sorprendido, junto a la cantante y actriz, Ninel Conde, después de que ambas se reencontraran en las galas de La Casa de los Famosos México, tras su intensa pelea de dimes y diretes por redes sociales, confrontando el incómodo momento. La intérprete por su pare le dio una contundente respuesta que está dando de que hablar.

Después de su salida del reality show de Televisa, Conde se vio en una fuerte polémica al afirmar que "ninguna mujer ha ganado La Casa de los Famosos México", lo que fue tomado como una invalidación a la influencer, y de ser transfóbica, por lo que salió a negar rotundamente que fuera en modo ataque a Guevara: "Cuando dije que no había ganado una mujer en ‘La casa de los famosos’ me refería a una mujer biológica, jamás fue para invalidar a Wendy, para mí es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante".

Por su parte, la integrante de 'Las Pérdidas' dijo que no prestaba mucha atención a lo dicho, y que solo va a pelearse con verdaderos ganadores, como Mario Bezares o Maripily Rivera, y no con alguien que ni siquiera llegó a la gran final del reality show: "Prefiero enfocarme en debatir con personalidades que han ganado el reality, como Mario Bezares o Ivonne Montero, en lugar de involucrarme en conflictos con quienes no lograron el triunfo".

Tras esta serie de dimes y diretes, cuando se anunció que la intérprete de Bombón Asesino se sumaría a la pre y post gala del proyecto, se pensó que lloverían chispas entre la actriz y la creadora de contenido, sin embargo, Guevara fue contundente con Ninel, asegurándole que con ella todo está bien y puede ir cada que quiera: "Esta es tu casa y cuando quieras venir este es tu foro y puedes venir a hacer el desmadre que quieras, de verdad. Te lo agradezco por venir".

Ante esto, la actriz de Fuego en la Sangre la vio de frente y le aseguró que ella en ningún momento se puso a atacarla, que su comentario no fue con malas intenciones y declaró que si la había ofendido le pedía una sincera disculpa, ya que jamás quiso hablar de esa manera: "Eres una reina, nunca nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode, sabes que uno sale de aquí atontado y de pronto uno dice cosas o facts sin pensar de pronto en detalles, pero sabes que te adoro y te admiramos porque eres la chingona de este programa".

Por su parte, y para finalizar con la tan viral polémica, Wendy le declaró que ella no estaba enojada y que no se preocupara por estas declaraciones, ya que ella no se sintió ofendida y por su parte, no había nada que tuviera que perdonarle por esta situación y siguieron el programa con la mejor vibra: "No te preocupes, no hay nada de lo que te tenga que disculpar".

Fuente: Tribuna del Yaqui