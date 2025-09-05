¿Grave? Enrique Guzmán llega a 'Hoy' con confesión de Alejandra Guzmán tras su operación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Enrique Guzmán, acaba de presentarse en vivo del programa Hoy, en el que no tuvo reparos en hacer inesperadas confesiones sobre el actual estado de salud de su famosa hija, la rockera Alejandra Guzmán, a un par de semanas de confirmarse que fue sometida a operación por complicaciones médicas, ¿acaso es verdad que se encuentra grave?

El pasado viernes 15 de agosto, la querida conductora mexicana, Jimena Pérez, informó que la denominada 'Reina del Rock', había sido hospitalizada y operada de emergencia: "Nos enteramos que fue sometida a una operación de hernia. Estaba hospitalizada y bueno". Según la presentadora, esto sucedió por qué Alejandra está atendiendo todos sus problemas de salud para estar al 100 en el 2026, para su gira musical y no había de que alarmarse.

Por su parte, Enrique en entrevista con medios como Venga la Alegría, declaró que era por una lesión que tenía en las cervicales por un hueso, que normalmente se quita en la adolescencia, pero que ella no se atendió bien, y ahora era importante retirarlo, pero nada de gravedad: "A mi hija le hicieron una operación que normalmente le pasa a la gente que empieza a crecer, se llama pico de gallo, o no sé qué, y hay que quitarte esa parte del hueso".

Ahora, en el matutino de Televisa, al hablar con Arath de la Torre y Raúl Araiza, declaró que ve a su hija muy bien, que no siente dolor y fue más cómo una especie de hernia que tenía en las cervicales, pero qué ya está tan recuperada que hasta hace chises: "Mi niña, esta Alejandra, está recién operada de un... como hernia que tenía en las cervicales. Y está bien. Dice: 'Ahora soy más alta que antes'".

Finalmente, ante las tantas especulaciones de si la madre de Frida Sofía volvió al alcohol, destacó que la igual que él, ella ya no bebía: "Está igual que yo, retirada del chupe totalmente". Finalmente, contó que le abrieron por la columna y por el tatuaje que tiene no se le alcanza a ver del todo bien, pero que ya está cicatrizando: "Le hicieron una operación, tiene un tatuaje aquí, entonces la herida en donde le abrieron las vértebras quedó arriba del tatuaje, quedó perfecto, no se ve, pero tiene una cicatriz bien hecha".

Fuente: Tribuna del Yaqui