'LCDLF México': Faisy se disculpa tras recibir críticas de seguidores de Aarón Mercury

Ciudad de México.- Después de algunas horas de que los fans de La Casa de los Famosos México, edición 2025, comenzaron a llenar todas las redes sociales del comediante mexicano Omar Pérez Reyes, a quien sus seguidores suelen llamar simplemente como Faisy, el hombre de 45 años no tuvo más opción que retractarse, ya que, según él, estaba recibiendo demasiados mensajes.

Antes que nada, se deben recordar las polémicas declaraciones que dieron inicio a todo, pues el actor estuvo como invitado en Ya párate en Los40, conducido por la novia de Facundo, justo uno de los habitantes del popular reality show. Fue así que las opiniones de Delia García y Faisy no gustaron nada a los espectadores del programa, pero molestaron aún más a los integrantes del fandom de Aarón Mercury.

"Dentro de la casa hay tres personas muy de digital que tienen un ejército de bots afuera, y lo peor es que los utilizan para pura agresión", afirmó Pérez Reyes, lo que para muchos fue una clara indirecta hacia Abelito, Aldo de Nigris y, por supuesto, el joven de 24 años con más de cinco millones de seguidores en Instagram. Lo que encendió aún más la polémica fue cuando llamó a Mercury "otro Sian Chiong con suerte".

Pidió disculpas a los fans de Aarón Mercury

¿Se retractó?

Faisy volvió a aparecer en el segmento de la radio y ahora aseguró que en sus redes sociales había recibido más de dos mil mensajes en los que le confirmaban que no eran bots, mismos que provenían de las fieles admiradoras de Aarón. Por lo tanto, el titular de Me Caigo de Risa decidió retirar su anterior comentario y añadió que actualmente está seguro de que, efectivamente, las personas que apoyan al influencer existen.

"Con más de dos mil mensajes en mis redes sociales, me hicieron darme cuenta de que el fandom de Aarón Mercury es real, no son bots, y yo, con el corazón en la mano, vengo a este programa donde hice la declaración, de forma humilde, a aceptar mi error. Porque hay que saber pedir perdón. A todos aquellos fans que se sintieron ofendidos por mis comentarios, les pido una disculpa", aseveró.

