FOTO del influencer Yulay hospitalizado genera preocupación: "Manden buenas vibras"

Tenancingo, Estado de México.- El creador de contenido Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido en redes sociales como Yulay, causó un gran susto a todos sus seguidores con una publicación en sus plataformas, pues, como se sabe, el hombre de 29 años suele estar en ocasiones expuesto al peligro debido al tipo de material que comparte en la web, lo cual incrementó la preocupación de su fandom. ¿Sufrió algún accidente?

La inquietud comenzó cuando en su perfil de Instagram apareció en sus historias una fotografía donde se le ve acostado en una cama de hospital, conectado a un suero intravenoso y vistiendo una bata médica blanca. A pesar de que el originario de Tenancingo, Estado de México, hace una seña de pulgar arriba, dando a entender que todo está más que bien, la incógnita sobre lo que le pudo haber ocurrido sigue causando angustia.

Sin embargo, eso no fue todo, pues también escribió: "Flaquitos, manden buenas vibras". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo si se trata de un accidente o de una enfermedad, pero en caso de que surjan más detalles, estaremos atentos en TRIBUNA. En estas últimas horas, su cuenta de TikTok se llenó de comentarios solicitando información sobre el bienestar de Julio César.

Fotografía que subió a Instagram

¿Quién es Yulay?

Es un popular influencer con más de dos millones de seguidores en Instagram. Su trabajo consiste en explorar sitios de riesgo, relatar historias de ciudadanos e incluso, en ocasiones, viajar a lugares donde habitan personas en situación de vulnerabilidad. En sus plataformas es frecuente encontrar usuarios pidiéndole apoyo porque padecen enfermedades crónicas cuyos medicamentos resultan bastante costosos.

Ahora solo queda esperar a que el famoso emita un comunicado oficial, pues todavía no se ha pronunciado sobre este asunto, aunque sí compartió un clip en el que menciona que regalará medicamentos en un nosocomio, los cuales compró con las ganancias que obtiene de YouTube. Se desconoce si se trata de material programado con días de antelación o, por el contrario, si se encuentra sano y salvo.

