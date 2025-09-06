No reconocería ni a sus hijas: Reportan que Bruce Willis empeora y ya perdió la memoria

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor estadounidense, Bruce Willis, tristemente ha dado de que hablar este fin de semana, y por un muy triste motivo, ya que recientemente se ha reportado que empeora rápidamente, y a un par de semanas de que fuera trasladado a una casa de cuidados especiales, se dice que ya perdió la memoria y que el actor de Hollywood, por desgracia ya ni reconoce a sus hijas.

En el año del 2022, el reconocido actor de Duro de Matar y su familia recibieron una noticia que estremeció su mundo desde los cimientos, debido a que le detectaron afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, pero, eso no fue todo, pues un año después de esto, en febrero del 2023, Emma reveló que su diagnóstico evolucionó y ahora padecía de demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, que no tiene cura.

Desgraciadamente, tras tres años de cuidados especiales, la esposa de Willis, Emma Heming, hace un par de semanas brindó una entrevista para New York Post, en la que reveló que la familia tomó una decisión muy importante, que fue sumamente dolorosa, dado a que fue trasladarlo de su hogar, en donde vivía con Emma y sus dos hijas, con la constante visitas de sus otras tres hijas con Demi Moore, Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Scout LaRue Willis, y su ex, a un hogar especializado en el que recibe cuidados 24 horas de un equipo especializado, cómo una especie de asilo.

Bruce con sus hijas, su esposa y ex. Instagram

Ahora, se ha comenzado a decir que la situación del actor de El Quinto Elemento es más triste de lo que reveló su esposa, pues un medio estadounidense acaba de asegurar que su enfermedad ha avanzado muy rápido y además de ya no poder hablar, tampoco logra identificar a personas de su entorno más íntimo, como lo son sus cinco hijas, su esposa, ex y amigos cercanos, la mayor parte del tiempo.

El medio agregó que por fortuna, aunque Bruce no logra reconocerlos activamente, su subconsciente lo haría, ya que aseguran que su mirada brilla de felicidad cuando van a visitarlo sus familiares, por lo que todas siguen unidas y promueven el pasar el mayor tiempo posible: "Willis se ilumina cuando está con ellas, lo que ha motivado a la familia a no dejarlo solo en su proceso. A pesar de la difícil situación, intentan priorizar la convivencia y la esperanza".

Bruce y Emma. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui