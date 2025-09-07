Ángela Aguilar desata especulaciones de cirugías por los cambios visibles en su nariz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar Álvarez Alcalá vuelve a estar en el centro de la polémica, aunque esta vez no es por su relación con el cantante sonorense Christian Nodal, sino por una cuestión física. Al parecer, algunos usuarios que siguen molestos con la nieta de Flor Silvestre se dieron a la tarea de buscar fotografías de cuando era adolescente y descubrieron un notorio cambio en su rostro.

La nariz de la intérprete de Qué Agonía luce muy diferente a como se veía en el pasado y, debido a esta marcada modificación, muchos creen que no se trata únicamente de un cambio natural por el crecimiento, sino de una presunta rinoplastia. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la cantante no se ha pronunciado sobre el tema, pero en caso de hacerlo te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

De hecho, en el evento de Los 300 líderes más influyentes de 2025, varios internautas notaron que su perfil se veía distinto, por lo que comenzaron las especulaciones de que posiblemente también se sometió a una armonización facial. Cabe destacar que uno de los tantos apodos que le han colocado a la joven de 21 años es el del popular y personaje de la historieta chilena llamado Condorito.

Dicen que era muy diferente su nariz

Por otro lado, se dice que Pepe, Christian y Leonardo están enfrentando dificultades para vender boletos; incluso Ángela canceló hace poco algunas fechas. Mientras tanto, su esposo atraviesa un fuerte escrutinio social, pues en Morelia, Michoacán, diversos colectivos feministas comenzaron a reunir firmas para evitar que se presentara en un show gratuito el próximo 15 de septiembre de 2025.

En TikTok, plataforma donde más críticas recibe la llamada Princesa del Regional Mexicano, se pueden leer comentarios como el de @Arifer Tenorio Sanz: "Va a decir que como aún no se terminaba de desarrollar por eso tenía la nariz así, hasta ahorita que ya se casó y que es una señora casada, la nariz le terminó de florecer sjdjjdkekdwlsowk". ¿Tú crees que realmente se sometió a una cirugía estética?

