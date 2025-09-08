Actor de 'Breaking Bad', Raymond Cruz, detenido por agresión a vecina en Estados Unidos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Raymond Cruz, bastante conocido por participar en las series Breaking Bad y Better Call Saul, fue arrestado este lunes tras un conflicto con un vecino. Todo comenzó cuando el hombre de 60 años estaba afuera de su casa lavando su automóvil, pero algo que seguramente no imaginó sucedió y cambió completamente el rumbo de su día.

De acuerdo con medios estadounidenses, se le acusó de agresión a una menor de edad, luego de que una persona se comunicara con las autoridades y lo denunciara por rociarla con agua de su manguera de jardín. Por otra parte, se cree que la joven se estacionó muy cerca del lugar donde él estaba limpiando, por lo que le pidió que se apartara, siendo así como terminó salpicada con el líquido.

Según una fuente de TMZ, Raymond continuó con sus labores después del incidente, aunque cuando las autoridades de Los Ángeles se enteraron de los hechos, fue detenido y trasladado a una estación policial. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han presentado cargos en su contra, por lo que posiblemente regresará a su hogar con una infracción.

Lo arrestaron

Es necesario mencionar que, en caso de que no se requiera ir a juicio, podría ser acreedor a un curso de manejo de ira a cambio de la retirada de los cargos; sin embargo, todavía no hay nada concreto, por lo que solo queda esperar a que el famoso se manifieste sobre el tema y a que el caso avance hasta obtener una resolución. De igual forma, cuando surjan novedades, te informaremos todo en TRIBUNA.

¿Quién es Raymond Cruz?

A pesar de tener una larga trayectoria en la actuación, uno de sus papeles más destacados fue cuando interpretó a Tuco Salamanca en Breaking Bad (2008). Asimismo, participó en las películas Peligro Inminente (Clear and Present Danger), como Domingo Chavez (Ding Chavez), y The Substitute, como el segundo oficial en comando. ¿Reconocías a este actor estadounidense?

Fuente: Tribuna