Estuvo 100 días en coma: Actor de Televisa comparte fuerte confesión tras volver a la vida

Ciudad de México.- Después de 100 días en coma, quedar inmovilizado y casi fallecer por una fuerte bacteria en Dubái, el reconocido actor de Televisa mexicano, Manuel Masalva, acaba de reaparecer en sus redes sociales con una fuerte confesión de su proceso de sanación, después de haber vuelto a la vida. La estrella internacional de melodramas, agradece a los que apoyaron en su proceso para volver a México.

Como se recordará, por más de tres meses, la salud de Masalva, que es reconocido por haber actuado en Narcos: México, generó gran preocupación, pues estaba en coma y luchando por su vida en un hospital de Dubái, por contraer la bacteria Burkholderia, que es resistente a ciertos antibióticos. Por fortuna, su amiga Nova Coronel, reveló hace dos meses, que Manuel ya se encuentra despierto, y fuera de peligro de muerte: "Ya salió del coma. Está reaccionando y ya pude hablar con él por WhatsApp".

Poco a poco, el actor ha retomado actividad en sus redes sociales, como Instagram, la primera fue hace casi un mes, al anunciar su regreso a México y el inicio de una rehabilitación física para recuperarse, tras estar más de 100 días en cama. Ahora, este lunes 8 de septiembre, ha vuelto a circular un nuevo informe del actor de Silvia Pinal: Frente A Ti, en la que habla y muestra su proceso actual de rehabilitación.

En un video, el actor de Mi Corazón Es Tuyo, exhibió qué ya ha podido recuperar un poco de masa muscular con el esfuerzo que pone en sus terapias, agregando que ahora se siente más seguro para hablar de este proceso y de cómo va avanzado con su recuperación, queriendo reconocer con un profundo agradecimiento a todos los que apoyaron para que fuera posible: "Después de un mes de haber vuelto a México, hoy me siento más tranquilo y con más seguridad para compartirles un poco de mi proceso de rehabilitación, de reintegración, y mucho se los debo a ustedes que han estado muy pendientes".

Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su manifiesto, por cada granito de arena, por el apoyo, por las donaciones, por los mensajes que me llenan el corazón y me llenan de toda la energía para salir adelante. Muchas gracias. Les mando un abrazo fuerte", agregó.

Finalmente, mediante un post con un video de su tiempo en el gimnasio, mostrando los ejercicios que realiza para recuperar fuerza y su masa muscular perdida por el tiempo inmóvil, destacó que al final del día, es testigo de como el cuerpo humano tiene la capacidad para adaptarse a todo y recuperarse de cualquier contratiempo: "Capacidad humana de adaptarse y recuperarse positivamente ante la adversidad, el trauma, la tragedia o el estrés significativo. No significa no sentir dolor, sino poder manejar esos sentimientos y recuperarse, logrando incluso salir fortalecido de la experiencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui