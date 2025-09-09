Música en vivo en 'La Casa de los Famosos México': Nuevos invitados filtrados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las sorpresas siguen llegando para el popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025. A pesar de que ahora solo quedan nueve habitantes, entre ellos Aarón Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Mar Contreras y Elaine Harol del equipo Noche, y Shiky, Dalílah Polanco y José Luis Rodríguez, apodado Guana, del equipo Día, recientemente fue eliminado Facundo.

De hecho, hace un par de días, las celebridades que han pasado varias semanas sin interactuar con más personas recibieron como invitados a El Bogueto y Uzielito Mix, quienes disfrutaron ampliamente de su presencia y se mostraron con gran entusiasmo y alegría durante su estancia en la casa. En cuanto a los fans, al menos en redes sociales, surgió el cuestionamiento sobre por qué no se invitó a cantantes más conocidos, como ocurrió en la segunda temporada, cuando estuvo Ana Bárbara, generando así comparaciones y expectativas entre los seguidores del programa.

A partir de lo anterior, algunos manifestaron su enorme deseo de que llevaran a la agrupación mexicana Belanova, debido a que los integrantes y, con mayor énfasis, el sobrino de Poncho de Nigris, se la pasan cantando y coreando durante la mayor parte del día canciones interpretadas por Denisse Guerrero, como Por ti, Rosa Pastel y otros éxitos que en los últimos meses se han vuelto muy virales en plataformas como TikTok, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores del reality de ver a la banda en vivo dentro de la casa.

Nuevos invitados

¿Una nueva banda?

Sin embargo, los seguidores tendrán que esperar un poco más. La creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, publicó en su perfil de Instagram que recibió información que aún nadie más conoce: los próximos invitados especiales serán Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, quienes estarán presentes el viernes durante la fiesta temática que fomenta la convivencia entre los participantes.

"Según me cuentan que este viernes estarán Jorge Medina y Josi Cuen en la fiesta de @lacasafamososmx. Veremos el viernes", escribió Martínez en su publicación. Por su parte, los artistas mencionados no se han pronunciado sobre este rumor y, de acuerdo con la información disponible, las posibilidades de que lo confirmen públicamente son bajas, ya que, en caso de ser cierto, tendrían que

Fuente: Tribuna