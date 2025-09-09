Ricardo Peralta le responde contundente a Galilea Montijo tras burlas en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico influencer mexicano, Ricardo Peralta, recientemente empleó sus redes sociales para defenderse del hate por internautas y darle una contundente respuesta a la famosa y querida presentadora mexicana, Galilea Montijo, después de que esta se burlara de su cintura en pleno programa en vivo de Hoy, al comparar sus atuendos con uno que usó para la gala de La Casa de los Famosos México.

Como lo ha venido haciendo desde la primera temporada, Montijo se presentó en la gala de eliminación del reality de Televisa con un atuendo de diseñador, en esta ocasión de la colección de Rhonda de Iván Ávalos. Dicho atuendo contó con un cinturón que Peralta dijo que tenía también: "Loba, Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Iván Ávalos", externó Peralta. Ante esto, en el programa Hoy, Montijo le respondió entre risas: "No es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana. ¿Cómo vamos a caber?".

Ante todo el escándalo que provocaron estas declaraciones y el exparticipante de MasterChef Celebrity, empleó sus redes sociales para responder contundente, afirmando que él sabe perfectamente que no le quedaría la de Galilea, pero que de igual forma le dio gusto verla portando el mismo diseño que él tiene del mismo estilista: "Vi esta icónica pieza en Galilea Montijo y pensé: '¿me quedará igual?'. Obviamente no me queda igual que a mi comadre, amor. Ayer fui muy feliz al ver que tienes esta icónica pieza de Iván Ávalos también".

Ante esto, sacó su cinta de medir, para pasarla por su cintura, comprobando que con la pieza le mide 94, y sin este se encuentra en 86 centímetros, y aunque considera que está perfecto, entiende que ahorita la presentadora de Netas Divinas trae medidas perfectas como: "Anda en 90-60… ¡revienta!. Yo no me refería a que usamos la misma; de hecho, esta es la mía, aquí la compré y todo. Y claro que no tenemos la misma cinturita, hermosa. Tú ahorita estás, mira… apretadita, rica, una cosa que dices tú: '¡mamí!'".

Finalmente, declaró que los haters siempre buscarán una manera de hacerlo sentir mal y de tirar odio, pero que él solo podía externar la gran admiración y respeto que siente por Galilea, así que le mandaba un afectuoso saludo: "Y bueno, que los haters disfruten, más contenido para que gocen de La casa de los famosos tercera temporada y se acuerden de mí. Los amo. Pero, güey, amo esta pieza icónica. Como bien lo dijo Gali, es del papá herrero de Iván Ávalos, un diseñador increíble".

Fuente: Tribuna del Yaqui