¿Adiós 'Venga la Alegría'? Conductor de TV Azteca reacciona a rumores de despido: "Duele decir adiós"

Ciudad de México.- En medio de los rumores de despido, el reconocido conductor de TV Azteca y exactor de melodramas, Pedro Prieto, de nueva cuenta está dando de que hablar debido al hecho de que reacciona con mensaje en redes sociales y ¿confirma su adiós a Venga la Alegría: Fin de Semana?

A través de informes del exreportero de espectáculos, Gabo Cuevas, se ha dicho que los altos manos no estarían muy de acuerdo con la opinión del público y tomarían la decisión de no renovarle el contrato a los esposos, y en estas semanas anunciarían su despido de la emisión: "Hay cambios en Venga la alegría. Me entero de buena fuente que no quisieron renovarles el contrato a Pedro Prieto y su esposa Titi Jaques. Serían estos nombres que te estoy diciendo que no se quedaron en la nueva emisión de Venga la alegría: fin de semana".

Pero eso no fue todo, pues el exparticipante de Survivor México, declaró que como público, de manera objetiva cree que Pedro es el mejor de los presentadores de la emisión y los productores cometen un error en despedirlo, señalando que incluso podría ser como en Televisa que le avisaron de un momento a otro: "Pedro Prieto es el mejor conductor de fin de semana en cuestión masculina, perdón a la producción, pero no nos podemos cegar es el claro ejemplo que no siempre el más talentoso es el que sobrevive. Porque sabe improvisar, tiene todas las credenciales para estar en un matutino y al parecer ni a ellos se les ha informado".

Ante esto, Cuevas declaró que Pedro respondió: "Ni idea, amigo, sabes tú más que yo". De la misma manera, poco después a través de su cuenta de Instagram, el expresentador del programa Hoy, compartió un video en el que externó: "Cada vez duele más decir adiós". Aunque el mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta relacionada con el programa, la realidad sería otra, pues junto a su esposa e hijos, recientemente disfrutó de unas vacaciones en su natal España, siendo por esto su mensaje en redes.

Fuente: Tribuna del Yaqui