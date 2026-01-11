Con tradición zacatecana: Así festejó Christian Nodal su cumpleaños 27 al lado de Ángela Aguilar (VIDEO)

Ciudad de México.- Este domingo 11 de enero de 2026 es el cumpleaños de ni más ni menos que el sonorense Christian Nodal, quien a sus 27 años de edad ha construido una sólida carrera musical repleta de éxitos y polémicas, siendo estas últimas las que marcaron su 2025. En redes sociales circula un video en particular en el que se le ve celebrando a lo grande junto a su esposa, Ángela Aguilar.

Dicho material audiovisual fue compartido en su perfil por la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, quien explicó que fue ayer cuando se realizó un gran festejo para conmemorar el nacimiento del intérprete de Botella tras Botella en Tayahua, Zacatecas. Incluso, se menciona que participaron en una callejoneada, la cual se caracteriza por ser una tradición cultural llena de música y baile, generalmente acompañada por banda de tambora y que suele llevarse a cabo en el centro histórico.

Otro detalle que llamó la atención fue el cambio en su corte de cabello, pues como se recordará, durante un tiempo lució un estilo ondulado y un poco largo; ahora, en contraste, el cantante optó por uno más clásico. No obstante, no fue el único cambio que sorprendió, ya que la nieta de Flor Silvestre también reapareció públicamente con extensiones que le llegan hasta la cintura, aunque manteniendo su característico tono negro.

"Ayer Nodal celebró su cumpleaños junto a su esposa Ángela Aguilar, familia y amigos en Tayahua, Zacatecas. Aquí les comparto un video; al rato les subo más. Todo comenzó con una callejoneada, algo típico del estado. Aquí sigue el amor pese a todoooooo lo que han dicho, hecho y criticado", escribió la influencer, quien se especializa en compartir información relacionada con el mundo del espectáculo.

Por su parte, en lo que respecta a los internautas, las opiniones se encuentran divididas, ya que en el clip se le observa cantando la canción característica de la pareja, Dime Cómo Quieres. Mientras algunos aplauden el romántico momento, otros —quienes han manifestado su desagrado por el matrimonio— señalaron que ya están cansados del tema. Cabe aclarar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Ángela no ha felicitado públicamente a su esposo, pues únicamente compartió una historia disfrutando del festejo.

