Hollywood: Daniel Stern de 'Mi pobre angelito' citado por presunta solicitud de servicios sexuales

California, Estados Unidos.– Hace un par de horas comenzó a circular en redes sociales que el actor estadounidense Daniel Stern está siendo investigado por un presunto delito menor vinculado con solicitar servicios sexuales en un hotel local. Es importante resaltar que esta celebridad es principalmente reconocida por haber interpretado a uno de los ladrones, llamado Marv, en Mi Pobre Angelito (1990).

Sin embargo, en esta ocasión se encuentra involucrado en un problema legal porque, según medios estadounidenses, recibió una citación policial el 10 de diciembre de 2025 en Camarillo, California. Al parecer, los hechos ocurrieron en el condado de Ventura, donde los agentes tuvieron que intervenir al percatarse de que el actor intentaba huir, mientras la persona que había contratado intentaba ayudarlo en su escape, el cual finalmente no tuvo éxito.

El sitio TMZ informó que, al día siguiente, la Policía entregó la notificación en el mismo lugar del incidente. Es necesario destacar que, en Estados Unidos, este tipo de faltas se consideran delitos menores, por lo que la sanción podría ser de aproximadamente 1.000 USD y, en casos más graves, si se le encuentra culpable, la condena máxima sería de seis meses permaneciendo en prisión.

Daniel Stern

En lo que respecta al caso, Daniel Stern recuperó su libertad y la citación es únicamente parte del proceso que podría derivar en acciones judiciales. Cabe señalar que esto bajo ningún motivo constituye una acusación formal ni una condena, pues hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se trata de la etapa inicial, y a partir de aquí todo queda en manos de la Fiscalía del condado, que determinará los siguientes pasos.

#Tendencias | Tres ADVERTENCIAS, un destino trágico: Lo que Yeison Jiménez contó antes de MORIR en accidente (VIDEO) uD83DuDE31?? https://t.co/xIQu1klD8H — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 11, 2026

El actor, de 68 años, mantiene un absoluto silencio y no ha hablado del tema con los reporteros, pues según TMZ, desde diciembre está atravesando un momento realmente difícil. Los integrantes de la industria de Hollywood se han dividido: mientras algunos han manifestado su apoyo, otros prefieren esperar el avance del proceso legal antes de emitir una opinión o posicionamiento. Ahora te toca a ti: ¿qué debería estar permitido o prohibido para una celebridad?

Fuente: Tribuna del Yaqui