Anette Michel rechaza propuesta de protagónico de novela en Televisa para su hijo por este motivo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Anette Michel, confesó en una entrevista para el programa Hoy, que ella decidió rechazar una propuesta de Televisa, en el que le ofrecían a su hijo un protagónico de novela para este año 2026, declarando que detrás de esta elección hay un fuerte motivo que considera importante para todos aquellos que desean ser famosos o actuar.

Michel declaró que su hijo, aunque es un adolescente, ya está mostrando interés sobre que es lo que quiere hacer a futuro, y una de sus opciones es convertirse en actor y presentador como ella, incluso mencionó que ya está dando sus primeros pasos para abrirse un lugar en la industria del entretenimiento, destacando que él ya se dice decidido a protagonizar sus primeras novelas y ya hasta lo consiguió.

La expresentadora de MasterChef Celebrity, declaró que el menor de edad, se presentó a un casting y consiguió el papel principal, aunque no dijo el melodrama, señaló que tanto ella como su esposo consideraron que era mejor rechazarlo y que no lo hiciera, pues debe de enfocarse en su escuela y primero quieren que tenga más madurez: "No se quedó a hacerlo porque eran muchos meses y, la verdad, su padre y yo, como madre, no quisimos que dejara la escuela. Está muy chiquito. Yo entiendo que hay padres que apoyan a sus hijos y me parece muy bien, pero son niñitos que desde pequeños quieren ser actores”.

Anette dejó TV Azteca por Televisa. Internet

Ante esto, la actriz de Contigo Sí, mencionó que otro punto que a ella le hizo tomar la decisión de pausar por el momento los planes de su primogénito, es que todavía no está 100 por ciento seguro de querer ser actor, aunque ya ha tomado cursos, pero, considera que necesita más que un deseo: "Mi hijo todavía no se define por completo. Yo le digo: ‘Papi, espérate entonces’. Ya ha tomado cursos de actuación; de hecho, en las vacaciones toma clases porque le gusta y quiere hacerlo. Entonces, si salen comerciales o participaciones pequeñas, los hará".

Finalmente recalcó que ella, cuando quiso "Nunca me interesó la fama, jamás me importó ser famosa. Me gusta mi trabajo per se, interpretar diferentes personajes. No perdí el piso porque empecé ya grande. Eso es algo de lo que hablo mucho con mi hijo; creo que es importante tener cierta madurez y entender que esto es un trabajo

Anette aconseja a su hijo esperar a ser mayor para actuar. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui