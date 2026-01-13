Andrea Legarreta confirmaría su relación sentimental en vivo de 'Hoy' con sobrino de Pepillo Origel

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Legarreta, habría confirmado su nueva relación sentimental con el sobrino de Pepillo Origel, en pleno programa en vivo de Hoy.

Como se sabe, Legarreta hace casi tres años que confirmó su separación de Erik Rubín, el padre de sus hijas con el que estuvo más de 20 años casada, y desde ese momento, se afirmó que la ruptura se dio por una infidelidad por parte del cantante, y hasta mucho se especuló que tuvo un romance con el cantante Apio Quijano, mientras que se señala que Andrea seguía enamorada y esperaba a tener una reconciliación con este.

Pero ahora, tras haber negado dicha situación y mantenerse firme con que el amor se transformó y ya no funcionaban como pareja, y quedaron como amigos, al parecer la presentadora de Televisa ya le ha dado una nueva oportunidad al amor, debido a que se dice que estaría en una relación con el coach físico, Luis Carlos Origel. Los rumores comenzaron a finales del 2025, y se intensificaron en épocas decembrinas, pues en las fotos de Navidad de Legarreta estuvo presente el joven junto a Erik y sus dos hijas.

Vaya, vaya, vaya… qué bonita Navidad en familia se armó en casa de Andrea Legarreta uD83CuDF84?.

Tan bonita que hasta invitaron al exesposo, Erik Rubín, papá de Mía y Nina uD83DuDC68?uD83DuDC67?uD83DuDC67uD83CuDFB6.



Pero eso no es todo uD83DuDE0F… al convite llegó nada más y nada menos que el famoso “sobrino” de Juan José… pic.twitter.com/xW974wf5VO — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) December 26, 2025

Aunque no han salido a dar un comunicado en el que confirman como tal esta relación amorosa, en los últimos días la actriz de Qué Vivan Los Niños, tuvo de invitado a Luis Carlos, en el que incluso al aire se tomaron la mano y el resto del elenco, como Raúl Araiza, le gritan: "Ella ya ganó", hecho que también compartió en sus redes sociales, en el que lo etiquetó junto al emoji de un corazón.

Pero eso no fue todo, debido a que en la cuenta de Instagram del matutino producido por Andrea Rodríguez, se hicieron insinuaciones de que habría tenido una cita con Origel hacía poco y que no habían podido dormir, a lo que Legarreta solamente se río y reconoció que no durmió mucho, ocasionando que le gritaran que ese arroz ya se coció, o sea, que ya habían formalizado su romance.

Fuente: Tribuna del Yaqui