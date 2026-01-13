Estados Unidos.-La cadena de televisión hispana Univisión anunció sus nominaciones para Premio Lo Nuestro 2026. Con el objetivo de celebrar la música y a lo mejor de su talento latino en géneros como pop, regional mexicano, urbano, tropical, además de algunas fusiones que han marcado tendencia este último año.

La ceremonia se realizará el día 19 de febrero de 2026 en el 'Kaseya Center' de Miami, Florida. Donde se vivirán momentos de grandes emociones, además de contar con presentaciones en vivo, estrenos musicales y mucho ambiente latino.

Conoce a los artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026; te decimos cómo votar por tu favorito

Este 2026 son cuatro los artistas que dominan la escena con 10 nominaciones cada uno, quienes han tenido un gran impacto social y éxito en sus últimos lanzamientos:

Bad Bunny : El artista puertorriqueño sigue dejando huella con múltiples nominaciones en categorías tales como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

: El artista puertorriqueño sigue dejando huella con múltiples nominaciones en categorías tales como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Carin León : Un claro referente en la música regional mexicana; destaca su presencia al estar en varias categorías.

: Un claro referente en la música regional mexicana; destaca su presencia al estar en varias categorías. Myke Towers : En el género urbano, el originario de Puerto Rico sigue posicionándose como uno de los mejores en su género.

: En el género urbano, el originario de Puerto Rico sigue posicionándose como uno de los mejores en su género. Rauw Alejandro: Con un catálogo lleno de éxitos, se espera que el artista tenga una gran noche de reconocimientos.

uD83DuDEA8 ¡Las nominaciones de #PremioLoNuestro ya están LIVE! uD83DuDEA8

Ya puedes votar por tus favoritos uD83DuDC49 https://t.co/JTZug2LHwX — Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro) January 13, 2026

Entre las 44 categorías que estarán en la premiación, las más esperadas por el público son:

Artista del Año : con nombres como Bad Bunny , Karol G , Shakira , Maluma en la contienda.

: con nombres como , , , en la contienda. Canción del Año : Los temas que dominaron las listas fueron DTMF ( Bad Bunny ), Latina Foreva ( Karol G ), Soltera ( Shakira ) y El Amor de Mi Herida ( Carin León ).

: Los temas que dominaron las listas fueron ( ), ( ), ( ) y ( ). Álbum del Año: Algunos nominados son Cosa Nuestra (Rauw Alejandro) y Debi tirar más fotos (Bad Bunny).

El público podrá votar a partir del 26 de enero de 2026 a través de su página PremioLoNuestro.com , esto para que los fans elijan a sus artistas favoritos y puedan tener mayor oportunidad de ganar.

Fuente: Tribuna del Yaqui