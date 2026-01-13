Posponen funciones de 'Enrollados' con Adal Ramones: ¿Qué pasará con el público que ya esperaba el show?

Ciudad de México.- Una lamentable noticia para los fans del elenco original de Otro Rollo, ya que se confirmó que la gira fue pospuesta a tan solo unos días de que iniciara, lo que incluso había generado gran entusiasmo entre el público hermosillense. La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial, lo que provocó una ola de reacciones y, además, terminó por vincularse con el nombre de Adal Ramones. A continuación, te compartimos todos los detalles que debes conocer.

Antes que nada, en torno al conductor de la televisión mexicana han surgido diversos rumores. Para empezar, hace unos días, un perfil de X (antes Twitter) dedicado a difundir noticias del espectáculo dio a entender que probablemente el regiomontano no regresará para la próxima temporada de La Granja VIP en TV Azteca, producción considerada la competencia de La Casa de los Famosos de Televisa. Presuntamente, la elegida para suplir al conductor, quien en el pasado fue señalado en algunas ocasiones por favoritismo, sería Kristal Silva.

Asimismo, quien también lanzó una información relevante fue La Tía Sandra (@TuTiaSandra), creadora de contenido enfocada en el mundo del entretenimiento. La comunicadora mencionó que existe una alta probabilidad de que Ramones nuevamente esté vetado de la televisora en la que trabajó durante varios años: "Mientras tanto, Alex Kaffie comenta que Adal estaría vetado en Televisa… otra vez", se lee en la publicación difundida en la plataforma propiedad de Elon Musk.

Comunicado

¿Habrá nuevos shows?

En el comunicado emitido por la promotora One MusicVibe, se deja en claro que la decisión de posponer la gira se debió exclusivamente a "cuestiones logísticas", por lo que las fechas programadas a partir del 15 de enero de 2026 quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Es importante recordar que entre las ciudades que estaban contempladas en el tour se encontraban Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Monterrey, Toluca y Ciudad de México, sumando un total de 18 presentaciones.

uD83DuDCCD ATENCIÓN FANS DE ADAL RAMONES: Debido a "cuestiones de logística", posponen fechas del show "Enrollados" con Adal Ramones y Yordi Rosado



Tenían fechas a partir del jueves 15 de Enero en Mexicali, Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Monterrey, Toluca y CDMX. ? TODO… pic.twitter.com/CwFq6YFNKh — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 13, 2026

"Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. En caso de no poder asistir, el público podrá solicitar su reembolso directamente con la boletera donde realizó su compra, conforme a sus políticas. La información detallada sobre las nuevas fechas será compartida antes del 20 de enero de 2026 a través de las redes sociales de Enrollados y MusicVibe", concluye el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui