El doblaje mexicano está de luto: Muere Gloria Rocha Contreras, 'La Madrina' de 'Dragon Ball'

Ciudad de México.- Nuevamente se vistió de luto el ámbito del doblaje, pero en esta ocasión, de manera particular, el mexicano, pues se confirmó el fallecimiento de Gloria Rocha Contreras, una talentosa profesional a quien incluso se le apodaba 'La Madrina' de Dragon Ball. Es importante precisar que, según su colega Eduardo Garza, Rocha Contreras partió de este mundo hoy, miércoles 14 de enero de 2026.

"Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina", escribió Lalo en su perfil de X (antes Twitter), recibiendo numerosos mensajes de condolencia y reconocimiento.

¿Qué se sabe de Gloria Rocha Contreras?

Gloria Rocha Contreras llegó a este mundo el 14 de enero de 1932 y, a lo largo de su amplia trayectoria en el doblaje mexicano, se destacó principalmente en series animadas japonesas. Además, brilló como directora, pues se encargaba de seleccionar las voces en español latino para algunos de los animes más populares. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors.

Los fans están de luto

Asimismo, también dejó su huella dando voz a personajes muy queridos por los fanáticos del género. Por ejemplo, en El show de los Muppets interpretó a Miss Piggy. En cuanto a películas con actores humanos, su trabajo más recordado es como Tía May en Spider-Man de 1981, uno de los proyectos más destacados de Marvel. Al mismo tiempo, participó como Sorceress en He-Man y los Amos del Universo.

Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina — Lalo Garza (@LaloGarx) January 14, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la causa exacta de su fallecimiento, así como detalles sobre su funeral, ya que en redes sociales únicamente se han pronunciado colegas y fanáticos que viven con tristeza su partida: "Gracias a ella tuvimos doblajes muy buenos con actores increíbles que hasta el día de hoy recordamos. Que en paz descanse", subrayó @Flescano2000.



Fuente: Tribuna del Yaqui