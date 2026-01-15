Alexis Ayala estalla en contra de la prensa por hablar del caso de Julio Iglesias; ¿apoya al cantante?

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Alexis Ayala, está dando de que hablar debido a que recientemente brindó una entrevista en la que estalló en contra de la prensa, como de Imagen TV, después de que le cuestionaran sobre el escándalo de Julio Iglesias, con respecto a las acusaciones por parte de exempleados del reconocido cantante de origen español, ¿acaso apoya al artista?

Como se sabe, varias exempleadas de Iglesias lo acusan de haber abusado de su poder, por ser su jefe, de tener dinero y ser un artista influyente, para cometer agresiones y abusos sexuales en su contra, mientras que ellas estaban trabajando para el intérprete de Con La Misma Piedra, en su casa de Punta Cana entre el año del 2002 y el 2023. El cantante ya se pronunció y afirmó que prepara defensa legal, asegurando que todas las declaraciones son difamatorias.

Ahora, en medio de esta situación, varios artistas se han pronunciado al respecto, como Ana Obregón que lo defendió, asegurando que era un gran hombre. En esta ocasión, fue el actor de Televisa quién salió en su apoyo, destacando que es un gran representante de la música y eso es lo único que le interesa sobre él, no chismes: "Crecí con Julio Iglesias, ¿por qué?, ¿qué le pasó? Pensé que me ibas a decir que se me había muerto. Eso no me interesa. Julio Iglesias es un gran representante de la música. Yo no tengo nada que decir si lo están acusando, no tengo idea, no me corresponde a mí decirlo".

Ana Obregón sale en defensa de Julio Iglesias en medio de la polémica que rodea al cantante en el programa son soles.



La actriz y presentadora española habló públicamente para respaldar a su amigo de años, asegurando que no reconoce en él la imagen que describen las denuncias y… pic.twitter.com/m7m9TNyIIm — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) January 14, 2026

Pero, ante la insistencia de medios como De Primera Mano para que de su opinión ante las acusaciones en contra del padre de Enrique Iglesias, el actor mencionó molesto que era algo que no le interesa, que no le importa lo que se diga del tema, que solo desea que Julio salga bien librado de este escándalo y pronto sea un tema del pasado nada más: "Olvídate, no me importa. Ojalá salga bien librado de lo que sea que estás hablando".

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante y el resto de sus compañeros, señalaron que había reaccionado con demasiada exageración, y que es desafortunado que diga temas como que no le importa que se hable de él, simplemente lo apoya ante todos, como Addis Tuñón, que destacó que si no conocía del tema, no debe de enviar sus mejores deseos: "Quiero decir que me cayó muy mal escucharlo así, de 'que le vaya bien y salga bien librado', un buen deseo desde el desconocimiento. Sé que, como famoso, si opinas de algo de lo que no estás enterado puedes meterte en problemas, pero se me hace exagerado que se haya molestado2.

Fuente: Tribuna del Yaqui