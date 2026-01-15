Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional en marzo de 2026 como parte de su gira 'Desde el corazón'

Ciudad de México.- Cristian Castro regresa al Auditorio Nacional este próximo marzo de 2026 como parte de su gira 'Desde el corazón'. Este 15 de enero comenzó la venta de boletos para los dos conciertos confirmados en México. La noticia ha emocionado a sus fans, quienes esperan cantar sus grandes éxitos en sus próximas presentaciones los días 10 y 11 de marzo del presente año.

Cristian Castro es considerado como uno de los cantantes más versátiles en la música; es todo un referente en la escena mexicana con una trayectoria de 30 años, donde ha consolidado éxitos como: 'Azul', 'No podrás' o 'Enamorarte', lo que lo ha llevado a construir una trayectoria repleta de éxitos, siendo reconocido por su talento en México y Latinoamérica.

Para las dos nuevas fechas anunciadas, puedes adquirir tus boletos directamente desde la taquilla del Auditorio Nacional, también conocido como 'Coloso Reforma', o la página eticket.mx en la cual se recomienda entrar unos minutos antes para unirte a la fila virtual.

A continuación te compartimos el precio de los boletos de acuerdo con lo que circula en redes sociales:

Preferente A: $4,670

Preferente B: $4,085

Preferente C: $3,800P

Preferente D: $3,510

Luneta A: $2,574

Luneta B: $2,225

Luneta C: $1,990

Balcón A: $3,275

Balcón B: $3,040

Balcón C: $2,810

Primer piso A: $1,755

Primer piso B: $1,580

Primer piso C: $1,465

Primer piso D: $1,345

Segundo piso A: $1,160

Segundo piso B: $1,055

Segundo piso C: $880

Segundo piso D: $760

Discap: $1,755

Sin embargo, en la página web del Auditorio Nacional se anuncia que los boletos para el concierto de Cristian Castro comienzan en 3 mil pesos.

