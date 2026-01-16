Alessandra Rosaldo "está harta" de los ataques de Victoria Ruffo en contra de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Alessandra Rosaldo, al parecer se encuentra muy molesta con las polémicas que siguen rodeando a su esposo, el actor y productor, Eugenio Derbez, y según sus propias palabras, ya "está harta" de que la reconocida histrionista de melodramas mexicana, Victoria Ruffo, siga lanzando ataques en contra del protagonista de No Se Aceptan Devoluciones, y su paternidad.

Hace varios días, se compartió en redes sociales parte de la entrevista de Ruffo con Mara Patricia Castañeda, en la que la actriz de La Madrastra aclaró que la realidad de su problema con Derbez fue el desapegó a su pequeño en común, José Eduardo Derbez, pues ella sentía que no parecía recordar que tenía un hijo: "Nunca le hablé mal de su papá, mi bronca con él fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: 'Tengo un hijo, lo voy a ir a ver' y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día lo vez, lo ilusionas y luego te desapareces".

Durante un encuentro con medios de comunicación, como Venga la Alegría, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor y creador de La Familia P.Luche, declaró que a estas declaraciones no les dará replica, debido a que quiere respetar a su hijo, a su esposa y a su nieta: "Yo les dije que ya el asunto e había muerto, y por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, por respeto a mi nieta y a mi hijo, José Eduardo, tal como dije, ya no voy a decir nada".

Aunque en dicha entrevista venía la vocalista de Sentidos Opuestos, la celebridad decidió mantenerse en completo silencio y no quiso responder absolutamente nada de lo que la prensa tenía, y simplemente la clara respuesta de Eugenio sobre que ya estaba harta de todo, lo que acabó con la conversación sobre esta situación tan polémica que sigue dando de que hablar en redes sociales y ante los medios.

Fuente: Tribuna del Yaqui