'Las Perdidas' en Hollywood: Audio viral de Paola Suárez aparece en VIDEO de Selena Gomez

Los Ángeles, Estados Unidos.- La talentosa actriz, cantante y empresaria estadounidense Selena Gomez sorprendió gratamente a sus fans mexicanos el pasado jueves 15 de enero de 2026, luego de publicar un video en TikTok para promocionar su marca de maquillaje; sin embargo, lo que realmente se robó la atención fue el uso de uno de los audios virales de Paola Suárez, integrante de Las Pérdidas.

De hecho, el audio que utilizó la esposa de Benny Blanco lleva por título "Miren comadres", y mientras se escuchaba la voz de la comediante, la exestrella de Disney aparecía probando un polvo compacto. Evidentemente, los seguidores comenzaron a reaccionar con divertidos comentarios, siendo los más frecuentes aquellos de usuarios que quedaron impactados e incluso llegaron a pensar que no se trataba de la cuenta oficial de la marca.

Cabe destacar que no es la primera vez que las populares comediantes llaman la atención de figuras de Hollywood, pues cuando estaba a punto de estrenarse la película Wicked: For Good, sus protagonistas Ariana Grande y Cynthia Erivo mencionaron en un clip que Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres serían las anfitrionas de la fiesta de Halloween temática del universo Wicked en la Ciudad de México.

Cuenta oficial de la marca de Selena Gomez

Volviendo al tema principal, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Paola no ha reaccionado directamente al video de Selena Gomez; sin embargo, sí habló sobre el tenso momento que vivió durante la madrugada de este mismo día, cuando se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero. En ese momento, Suárez se encontraba hospedada en el piso 11 de un lujoso hotel de la Ciudad de México, lugar donde escuchó el fuerte sonido de la alerta sísmica.

"Hermanas, está temblando y estoy en la mera punta. Cuando suena la alarma tenemos un minuto para salir, pero yo estoy hasta la punta, en piso 11. Hasta me hinqué, se los juro que me hinqué; estaba dormida", explicó la amiga de Wendy. Más tarde, durante la tarde, volvió a tocar brevemente el tema mientras realizaba sus actividades diarias junto a Guevara, dejando en claro que la situación no pasó a mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui