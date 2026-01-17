Tom Brady rompe el silencio por primera vez sobre su separación de Gisele Bündchen: "Fue complicado"

Los Ángeles, Estados Unidos.- A casi cuatri años separados, Tom Brady rompe el silencio por primera vez sobre su divorcio de Gisele Bündchen, asegurando que "fue complicado".

Como se sabe, Brady anunció su retiro de la NFL en febrero de 2022, pero, regresó para una última campaña con los Tampa Bay Buccaneers antes de retirarse definitivamente en febrero de 2023. Lamentablemente, después de que anunció que pasaba de los New England Patriots al equipo ya mencionado, también confirmó su separación de la exmodelo tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común, muchos afirmaron que su decisión fue tomada precisamente por su regreso al futbol: "Gisele le dijo a Tom que si no dejaba el fútbol americano para pasar tiempo con su familia, se iba de manera definitiva".

Ahora a poco más de tres años separados, el ganador de siete trofeos Vince Lombardi acaba de brindar una entrevista en la que finalmente confesó que para él, su separación de Bündchen fue algo complicado y tuvo un impacto en su energía y desempeño en el campo, señalando que el atravesar "muchos asuntos familiares personales" le "quitó mucho en términos de su capacidad para jugar", en una de las pocas ocasiones en que ha hablado abiertamente de este capítulo de su vida.

Finalmente, Bradu en estas nuevas declaraciones, también remarcó que su decisión de retirarse se basó en su deseo de estar más presente con sus hijos y enfocarse en su familia tras años de exigencias deportivas, en especial con el tema de la separación. Cabe recordar que el deportista tiene tres hijos, Jack, de 18 años, con su expareja Bridget Moynahan, además de sus dos hijos con Giselle, Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13.

Fuente: Tribuna del Yaqui