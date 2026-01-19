Santa Mónica, California.- El cineasta y animador estadounidense Roger Allers, codirector del filme de animación de Disney 'The Lion King' ('El Rey León', 1994), ha muerto a los 76 años tras una breve enfermedad. Su fallecimiento tuvo lugar el sábado 17 de enero en su casa de Santa Mónica, en California, según precisa la revista especializada The Hollywood Reporter.

El fallecimiento se confirmó por el supervisor de efectos visuales Dave Bossert, quien recordó a su colaborador en un emotivo mensaje en Facebook. "Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Roger Allers, quien emprendió su próximo viaje", escribió.

Intercambiábamos correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida parezca aún más irreal", agregó.

Luto en el cine: Fallece a los 76 años el cineasta Roger Allers, codirector de 'El Rey León'

El adiós de la industria cinematográfica

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, rindió homenaje al creativo a través de su cuenta de Instagram. Iger destacó que las contribuciones de Allers vivirán durante las generaciones venideras. La noticia causó un profundo impacto entre los animadores que trabajaron con él durante las décadas de los 80 y 90. Allers también dirigió el cortometraje The Little Matchgirl, donde mostró su capacidad para evocar emociones profundas. El gremio cinematográfico despide hoy a un espíritu alegre que transformó la infancia de millones de personas en todo el mundo.

Una trayectoria marcada por clásicos

La carrera de Allers en Disney comenzó con conceptos de preproducción para la película Tron. Posteriormente, destacó como artista de historia en cintas icónicas como Oliver y su pandilla y La Sirenita. Su habilidad narrativa lo llevó a ocupar la jefatura de historia en La Bella y la Bestia, antes de dar el salto definitivo a la dirección.

Sus compañeros resaltaron su calidad humana por encima de sus logros profesionales. Bossert recordó que Allers siempre trató a todos con generosidad y respeto, sin importar su jerarquía en el estudio.

Un adiós que marca el fin de una era

La noticia de la muerte de Roger Allers ha conmocionado al mundo del cine y a generaciones de espectadores que crecieron con sus historias. El Rey León no solo fue un éxito de taquilla, sino un fenómeno cultural que convirtió al director en uno de los nombres más recordados del cine animado.

Allers también dirigió 'Open Season: Amigos salvajes'

Fuente: Tribuna del Yaqui