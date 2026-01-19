Renata Haro, esposa de Juan Diego Covarrubias, defiende al actor de Televisa de acusaciones de Edna Monroy

Ciudad de México.- Renata Haro, que es esposa de Juan Diego Covarrubias, acaba de salir en defensa del actor de Televisa, ante acusaciones de violencia de Edna Monroy.

Después de pasar un matrimonio violento con el cuñado de Jacqueline Bracamontes, Edna realizó un en vivo para hablar al respecto, y en este, mencionó al actor de melodramas como La Vecina, en la que externó que él también fue parte de su pasado dolorosa, debido a que vivió violencia emocional, destacando en ese momento fue muy difícil, pero el ya haber podido salir de una relación de ese tipo, le hizo sentirse bien y dar las gracias de poder haber acabado con la violencia interna y actuar a tiempo en la actualidad.

Ante esto, Juan Diego a través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado en el que dejó muy en claro que él no tiene nada que aclarar al respecto del tema, pues solo se concentrara en su familia y no en aclarar falsas declaraciones, destacando que para ello está la vía legal: "Mi prioridad es mi familia, mi trabajo y mis amigos… y mis años de trayectoria me respaldan, así como el cariño y la confianza de todos los que me rodean. Por lo tanto, no tengo nada que aclarar aquí".

El reconocido actor de la misma manera, también le pidió a los medios de comunicación, como Televisa o TV Azteca, no dar por hecho la versión de Edna y buscar información 100 por ciento confiable sobre el tema, destacando que él considera que la prioridad del periodismo debe ser informar con responsabilidad y no girar en torno al "amarillismo", ni tampoco caer en los chismes que salen en redes sociales.

Ahora, después de las declaraciones de Juan Diego, su esposa rompió el silencio, y a través de un en vivo en sus redes sociales, compartió que ella está del lado de las mujeres, pero siempre y cuando estas den un mensaje real, que levanten una denuncia conforme las leyes dictan, porque así se puede investigar y dar una resolución basado en la verdad, en los hechos, no es solo dimes y diretes, por lo que pidió que dejen de levantar denuncias en redes.

Ante esto, agregó que se tiene que tener mucho cuidado del uso de estas y de lo que se dice, pues algo de menos o de más que se habla, repercute.

Fuente: Tribuna del Yaqui