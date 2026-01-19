‘Sirat’, la película multigalardonada en Cannes, hace su parada en las salas de México

Ciudad de México.- La temporada de premios a lo mejor del séptimo arte ya llegó y una de las cintas más laureadas por la crítica especializada es 'Sirat', que este próximo 22 de enero llegará a las salas de cine de México. Tras conquistar y robarse los reflectores internacionalmente, este cuarto largometraje de Oliver Laxe y ganador del Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025 intentará ahora ganarse los aplausos de toda Latinoamérica.

El filme no solo obtuvo una de las distinciones más prestigiosas de Cannes, sino que además fue seleccionada para representar a España en los Premios Oscar de este año. A este reconocimiento se suman dos nominaciones a los Globos de Oro 2026: Mejor película de habla no inglesa y Mejor banda sonora.

Polémica, sorprendente ¡y muy bien recibida por la crítica! uD83DuDE32uD83DuDC4F Este jueves llega a @SaladeArtecine, #Sirát: Trance en el Desierto. ¿List@ para verla? uD83CuDFACuD83DuDD25 pic.twitter.com/oKM7HmrQih — Cinépolis (@Cinepolis) January 18, 2026

Aunque tiene una historia auténtica, la esencia de esta película es la música original de Kangding Ray, ya que aporta una dimensión inmersiva y casi física a la trama. Además, su sonido industrial y envolvente convierte la banda sonora en un personaje más que conduce al espectador al trance emocional de la narrativa.

Con más de 2.5 millones de euros en taquilla y más de doce semanas en cartelera en España, dicho material se convierte en una de las películas más importantes, radicales y estimulantes del séptimo arte europeo reciente. Igualmente, su paso por festivales internacionales como Cannes, Chicago y los British Independent Film Awards la ha puesto como un acontecimiento cinematográfico que marca un hito dentro del cine.

Cabe destacar que la historia está inspirada en clásicos como 'El salario del miedo' y 'Carga maldita'. Ahora 'Sirát' se mueve entre el thriller, el drama humano y la pesadilla interior, que intentará igualmente conquistar al público mexicano.

Edición del periódico TRIBUNA

Sinopsis

La cinta sigue el viaje devastador de un padre (Sergi López) y su hijo a través del desierto marroquí en busca de una hija desaparecida, pero lo que inicia como una búsqueda íntima se transforma en una travesía espiritual, bélica y emocional que confronta la idea del sacrificio, el amor y la redención.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS

Globos de Oro 2026: nominada a Mejor Película de Habla no Inglesa y Mejor Banda Sonora

Festival de Cannes 2025: Premio del Jurado

Representante de España para los Premios Oscar 2026

Festival Internacional de Chicago 2025: Mejor película – Hugo de Oro

Premios del Cine Europeo 2025: 4 nominaciones

British Independent Film Awards 2025: nominada a Mejor película internacional

Gotham Awards 2025: nominada a Mejor dirección

Fuente: Tribuna del Yaqui