Ginny Hoffman arremete en contra de Daniela Parra por apoyar la liberad de Héctor Parra en caso de abuso

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Ginny Hoffman, una vez más ha salido para demostrar su molestia ante lo que llama falta de congruencia por parte de Daniela Parra, por lo cual acaba de arremeter en contra de la artista en ascenso por estar apoyando la libertad de su padre, el actor Héctor Parra en el que es su juicio de abuso sexual a su propia hija, Alexa Parra.

En junio del 2020, Parra fue arrestado y trasladado al Reclusorio Norte, en el que se encuentra encerrado desde ese momento bajo las acusaciones de haber abusado sexualmente de su propia hija, Alexa, por lo que fue sentenciado a 12 años y 6 meses. Ahora, Daniela celebra que fue aceptado el recurso de amparo que presentaron sus abogados para modificar la sentencia, alegando que hubo violaciones en el proceso, por lo que podría quedar libre, para seguir el juicio en su hogar.

"Es una mujer, no es ninguna niña y qué triste le dio la espalda a su hermana, sabiendo que dice la verdad. Qué triste apoyar a alguien y defender a un abusador, están encubriendo a un pervertido".

"Es una mujer con mucho ángel, que tiene talento para muchas cosas, porque dicen ‘Alexa, la envidia’, no es así, ella puede hacer muchas cosas. El papá le hace mucho daño para que ella pueda tener una carrera padre y resaltar, no por el caso del papá".

"Al final de cuentas lo que se dice afuera es puro chisme, que al final del camino cuando la gente sepa que han defendido a un tipo que hizo tanto daño… pero hoy ya aprendimos a que no nos afecte, se nos resbala".

Fuente: Tribuna del Yaqui