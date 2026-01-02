¿Mhoni Vidente lo anticipó? TEMBLOR en CDMX y Edomex reaviva sus predicciones para 2026

Ciudad de México.- Este viernes 2 de enero de 2025 se reportó, a muy temprana hora, un fuerte sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, estado de Guerrero. Además, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), las entidades donde se percibió el movimiento telúrico fueron Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Puebla. Evidentemente, este fenómeno también impactó de alguna manera al mundo del espectáculo, y aquí en TRIBUNA te lo contamos.

Lo que ha dejado sorprendidas a muchas personas es que, precisamente el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025, durante el programa Pregúntale a Mhoni, la famosa astróloga cubana Mhoni Vidente advirtió que este 2026 sería "el año volcánico y de sismos", con el objetivo de reacomodar las energías y generar ciertas modificaciones en el planeta. De tal forma que, tras lo ocurrido este día, muchos se muestran impactados al considerar que su predicción aparentemente se ha cumplido.

"El año 2026 va a ser el año volcánico y de sismos, va a ser el año completamente de mover las energías; se van a mover las coordenadas de la Tierra porque definitivamente vamos a estar cambiando el clima… hay que tener conciencia de cuidar la naturaleza, los animales y el medio ambiente, va a ser un año completamente volcánico", indicó en aquel entonces la reconocida tarotista.

Mhoni Vidente

De hecho, es importante mencionar que la vidente señaló que estos fenómenos se presentarían en distintas regiones del continente americano, por lo que hizo un llamado a que la población tomara las debidas precauciones. Incluso, durante la mañana de este viernes, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que hablaba nuevamente sobre los temblores, mientras en el texto hacía alusión a lo ocurrido hoy, evento que hasta el momento ha registrado 546 réplicas.

Según información de TV Notas, especialistas en sismología consideran que actualmente no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud el momento, el lugar y la magnitud de un sismo. Lo que sí es posible es el monitoreo constante de la actividad tectónica, por lo que, aunque resulta improbable evitar estos fenómenos naturales, lo que realmente puede salvar vidas es adoptar las medidas preventivas correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui