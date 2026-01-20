Brooklyn rompe lazos con David y Victoria Beckham tras fuertes conflictos familiares; su padre responde

California, Estados Unidos.- Brooklyn Beckham, modelo y fotógrafo británico conocido principalmente en la industria del espectáculo por ser hijo del reconocido exfutbolista David Beckham y de la excantante y diseñadora Victoria Beckham, ahora se encuentra envuelto en un fuerte conflicto con sus progenitores, al punto de que decidió romper definitivamente los lazos con las dos personas que le dieron la vida.

De acuerdo con varias historias publicadas en su Instagram oficial, el principal conflicto radica en la manera en que tratan a su esposa, Nicola Peltz, ya que él asegura que, incluso antes de la boda, buscaron formas de sabotear su relación. De hecho, confesó que hasta su madre, Victoria, se atrevió a cancelar la confección del vestido de novia de Nicola a última hora. Esto no fue lo único que hizo, pues también se apropió del primer baile de los recién casados.

Aparentemente, las celebridades lo han presionado legal y económicamente desde que se negó a firmar un acuerdo sobre los derechos de su nombre. Por su parte, Brooklyn dio a entender que su familia es solo una imagen y que durante años estuvo sometido a ellos, pero ahora se siente libre y experimenta una tranquilidad que jamás había tenido: "Crecí con una ansiedad abrumadora… desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido".

Brooklyn y su esposa

Asimismo, desmintió por completo que esté siendo manipulado por su esposa; por el contrario, reafirmó que quienes ejercieron ese control fueron sus padres. En cuanto a sus planes futuros, su intención es llevar una vida alejada de los medios y centrarse únicamente en "paz, privacidad y felicidad". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, los involucrados se han abstenido de responder al joven de 26 años.

Según la Revista Caras, esta mañana de martes 20 de enero de 2026, durante su participación en un evento internacional en Davos, Suiza, David Beckham se encontró con varios medios y evitó hablar de Brooklyn, pero sí hizo referencia a la paternidad: "Cometen errores. A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos, pero, ya sabes, a veces tienes que dejar que cometan esos errores”.

Fuente: Tribuna del Yaqui