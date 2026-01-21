¿Ángela Aguilar demandará a ex de Christian Nodal? La joven expone su pasado y responde a rumores

Ciudad de México.- Después de que la joven de Baja California, Lisa Fernanda Macías, que es la exnovia del polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, acaba de romper el silencio con respecto a haber empleado sus redes sociales dar una contundente respuesta ante el hecho de que supuestamente la actual esposa del sonorense, la cantante Ángela Aguilar, podría demandarla por exponer su pasado amoroso juntos.

Desde hace varios días, el famoso trend de los 10 años, en el que se postea las mejores fotos del 2016 comparándolas con las actuales del 2026, se ha hecho muy viral, y una de las personas que decidió seguir esta tendencia fue una de las ex de la adolescencia de Nodal, que compartió varias fotografías del 2016, en la que se ve al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos y a ella sonriendo y posando ante las cámaras mientras que están en la preparatoria o pasando el rato de manera romántica.

Como era de esperarse, la situación causó un gran revuelo en redes sociales, debido a que usuarios comenzaron a afirmar que a la hija menor de Pepe Aguilar no le gustará para nada el ver que Lisa estuviera publicando esto de Nodal y recordando su antiguo romance, incluso llegaron a decir que posiblemente le levante una demanda para que no vuelva a mencionar al sonorense, a lo que la joven ha decidido salir a defenderse.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió que tras sus fotos le han llegado muchos mensajes en los que le afirman que van a demandarla y que estará en problemas, a lo que ella afirma que no es el caso, que ella no interfiere con nada, sino que comparte cosas de su vida como quiere y cuando quiere, por lo que no tiene miedo: "¡No! Jaja nada. Muchos me han escrito que me va a demandar, que me va a reclamar, etc, etc. ¿Por? No estoy interfiriendo en su relación ni tampoco me estoy metiendo con ellos, son recuerdos de mi propia vida, no solo la de él".

De la misma manera, cuando se le dijo si ahora hablaría más con respecto al intérprete de Adiós Amor, ella simplemente destacó que no era el caso, sino que usaría sus redes sociales para hablar de lo que quisiera cuando quisiera, ya sea cosas de actualidad en su día a día, hasta cosas del pasado, como es esta situación al lado de Nodal que ha dado tanto de que hablar. Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela se han pronunciado al respecto.

