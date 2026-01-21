Por medio de un video, Kanye West revela adelanto de su presentación en México en la Plaza de Toros

Ciudad de México.- El rapero Kanye West se presentará en México el próximo 30 y 31 de enero en la 'Monumental Plaza de Toros'. Aproximándose las fechas para su show, reveló un adelanto de lo que será su concierto por medio de un video, el cual fue difundido en redes sociales por la cuenta Nate Dae & Jabari Hunter. La publicación despertó el interés en los fanáticos sobre posibles presencias en su próximo concierto.

Además, se rumorea que su hija North West, con quien ha tenido una colaboración, sea una de sus invitadas, teniendo en cuenta que ya se han presentado juntos en anteriores conciertos. En la red social 'X' se cree que se contará con la presencia de Bianca Censori, pareja del cantante desde 2022, ya que la visita del rapero contempla las visitas a museos, paseos por la ciudad y su experiencia gastronómica.

Kayne West reveló adelantado de su presentación en México en la Plaza de Toros por medio de un video

El precio de los boletos va desde $2,852 hasta los $24,800. Dependiendo de la zona:

Palcos: $24,800

Barrera: $18,600

1er tendido: $12,400

Personas con discapacidad: $6,200

2do tendido: $6,200

2do Tendido B: $6,200

Lumbreras: $3,348

Grada General 2: $2,852

Grada General 1: 2,852

Kanye West cuenta con un patrimonio de 350 millones de dólares netos, declara el sitio 'Celebrity Net Worth'; posteriormente también señala que sus ingresos van más allá de la música; su mayor fuente de ingresos está en el mundo de la moda, ya que su marca 'Yeezy', la cual fue lanzada en colaboración con la marca 'Adidas' en 2015, se convirtió en un fenómeno global, contribuyendo a obtener un patrimonio neto multimillonario, además de contar con su propio sello discográfico GOOD Music.

