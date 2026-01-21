Profeco pide transparencia en la venta de boletos para conciertos de BTS en la Ciudad de México

Ciudad de México.- La Procuraduría del Consumidor (Profeco) pide a Ocesa y Ticketmaster transparencia en la venta de boletos para los conciertos de BTS en México que realizarán este mayo del 2026. Tras años de espera, el grupo más influyente de K-pop, BTS, regresa a México para dar una serie de presentaciones masivas en el estadio 'GNP Seguros'.

Profeco reveló algunos detalles sobre la venta de boletos para los conciertos ante las exigencias del 'Army', quienes piden información clara y precisa sobre cómo adquirir los tickets para los conciertos que se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo del presente año.

En la conferencia mañanera del día lunes 19 de enero de 2026, el titular de Profeco, Iván Escalante, mencionó haber recibido cuatro mil 746 solicitudes para que intervengan y para que se den a conocer a tiempo los precios de los boletos, la publicación del mapa con la distribución del lugar, los cargos de servicio y qué incluyen los paquetes VIP. Mencionó que ese mismo lunes iba a pedir a las empresas Ocesa y Ticketmaster transparentar la información sobre la venta de boletos.

El titular de Profeco reveló que la información que hasta el momento tiene la dependencia es que serán dos preventas y una general:

Preventa para miembros Army Membership Preventa para clientes del banco patrocinador de Ticketmaster Venta general

Adjunto que pedirá a las boleteras información sobre la cantidad de boletos que se van a destinar para cada una de las ventas. Además, el día lunes tuvo una reunión con 'Army', quienes se manifestaron por las calles de la Ciudad de México en la zona centro CDMX.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el regreso de la agrupación al país: "Un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes". "Qué bueno que vienen porque era una petición histórica de los jóvenes mexicanos".

