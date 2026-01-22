Harry Styles anuncia su gira mundial ‘Together, Together 2026’ y tiene a México entre sus shows

Ciudad de México.- El cantante Harry Styles regresa a México como parte de su gira mundial 'Together, Together 2026' los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, incluyendo a Jorja Smith como su invitada especial.

El día viernes 23 de enero de 2026, el cantante británico publicará su nuevo single llamado 'Aperture', el cual vendrá incluido en su nuevo disco de estudio 'Kiss all the time. Disco, occasionally', que tendrá un total de 12 canciones y saldrá el próximo 6 de marzo de 2026. La preventa del disco ya está disponible desde la página web de Sony Music y en las tiendas de música de todo el mundo.

Los rumores de su regreso a la música se habían incrementado, pues en días posteriores algunas ciudades alrededor del mundo despertaron con posters que declaraban 'We Belong Together', lo que al español se traduce como 'Somos el uno para el otro', frase con la que habría cerrado un video en la plataforma de YouTube el día 27 de diciembre de 2025, titulado 'Forever, Forever', de su último concierto en Italia.

Junto con el anuncio, Harry Styles ha cambiado su foto de perfil en Instagram, donde se le deja ver con gafas de sol naranjas, un jersey amarillo junto con una camisa de lunares y una corbata roja. Previamente, el artista ya había dado algunos detalles del disco, como la portada de su álbum, en la que se deja ver a Styles en una esquina con gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

La preventa de los boletos comenzará el día 28 de enero de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y se extenderá hasta las 23:57 horas. Su venta general será el día 29 de enero de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque aún se desconoce el precio de los boletos, se sabe que dependerá de la zona y que serán revelados a partir de la preventa.

