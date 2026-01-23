Celebridades internacionales despiden en Roma al diseñador Valentino Garavani

Roma, Italia.- Celebridades y figuras del mundo de la moda asistieron este viernes 23 de enero de 2026 al funeral del legendario diseñador italiano Valentino Garavani, fallecido el lunes a los 93 años. La ceremonia se llevó a cabo en la basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, decorada con coronas de rosas blancas y con una gran fotografía del diseñador frente al altar.

Entre los asistentes estuvieron la actriz Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman, la diseñadora Donatella Versace, el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, y la editora de moda Anna Wintour. La mayoría de los invitados vistieron de negro, incluido Giancarlo Giammetti, socio y pareja de Valentino, aunque muchos portaron complementos rojos, en homenaje al icónico 'rojo Valentino'.

Valentino recibe homenaje en Roma

Durante su carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, como Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, la princesa Diana, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow. Anne Hathaway destacó en redes sociales la influencia personal del diseñador:

Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar", escribió en Instagram, refiriéndose también a su amistad con Valentino y los momentos que compartieron bailando y cantando karaoke.

El féretro del diseñador fue expuesto previamente el miércoles y jueves en su fundación, ubicada en el centro de Roma, antes de la ceremonia religiosa. La despedida reunió a colegas, familiares y empleados de la casa Valentino, quienes rindieron homenaje a uno de los nombres más emblemáticos de la moda italiana.

Anne Hathaway y Donatella Versace asisten al último adiós del diseñador Valentino

Fueente: Tribuna del Yaqui