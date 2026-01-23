José Eduardo Derbez estalla en 'Venga la Alegría' ante críticas en contra de Aitana Derbez por cantar

Ciudad de México.- El reconocido presentador y actor mexicano, José Eduardo Derbez, recientemente brindó una entrevista en la que además de bromear sobre las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su infancia, también mostró su fase de hermano protector, pues aunque mantuvo el buen humor, estalló molesto en su entrevista con Venga la Alegría contra los haters en redes sociales, ante las críticas en contra de Aitana Derbez por cantar.

Desde que era una niña que ya comenzaba a hablar, Aitana ha demostrado tener una inclinación marcada por el canto, especialmente porque pasa más tiempo al lado de su hermano mayor, Vadhir Derbez, quien en varias ocasiones ha compartido que en sus momentos de hermanos hay música de por medio, y hace unos cuantos días, el actor compartió un video en el que se ve como ambos cantan a capela el tema de Golden, que canta el grupo ficticio de K-pop, Huntrix, en la película Las Guerreras del K-Pop.

Desgraciadamente, en las redes sociales criticaron al intérprete de Morrito y la hija menor de Eugenio Derbez por su interpretación del tema, y José Eduardo en entrevista para el matutino de TV Azteca, con su usual sentido del humor respondió al público, declarando que ya están hablando con Vadhir para que deje de usar a Aitana y que mejor tenga una hija propia para monetizar: "Lo que hace por monetizar Vadhir, pero ya le dije. Yo no entiendo y todavía le siguen prestando a la niña, mejor que tenga la suya y que monetice con la suya".

Ante esto, el presentador de Miembros Al Aire, de manera más seria y visiblemente molesto por los comentarios contra la menor, declaró que aunque sabe que no se puede controlar lo que se dice en las redes sociales, cree que es demasiado cruel que se metan con una niña y prefiere que en el futuro se enfoquen en él, Vadhir o Aislinn Derbez que ya saben lidiar con el hate: "Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa. Con nosotros, ahora sí que ya uno está curtido de todo lo que nos pueden llegar a decir y tirar, pero creo que sí con menores no está padre".

Finalmente, declaró que él y su pareja, Paola Dalay por este motivo es que comenzaron a dejar de mostrar tanto a su pequeña hija, porque no quieren exponerla más a comentarios crueles como los que lanzaron en contra de Aitana, destacando que es reprobable como les es fácil hablar detrás de una pantalla: "De repente nosotros también es una forma de hacemos que Tessa no esté tan presente en redes porque no queremos exponerla a ciertos comentarios que la gente no se mide, pero también es muy fácil hablar atrás de una pantalla".

José Eduardo Derbez estalla contra 'haters' tras críticas en videos de su hermana Aitana.



Fuente: Tribuna del Yaqui