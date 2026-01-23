Luto en el rock alemán e internacional: Muere Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions

Ciudad de México. - Hace un par de horas se confirmó que, una vez más, el mundo de la música se encuentra de luto, ahora por el fallecimiento de Francis Buchholz, bajista de la reconocida banda alemana Scorpions. La noticia, por supuesto, ha generado consternación entre los fanáticos, quienes desde el primer momento inundaron las redes sociales del grupo y de sus integrantes con mensajes de despedida y condolencias por esta irreparable pérdida.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el músico, de 75 años de edad, falleció el jueves 22 de enero de 2026, luego de que desde hace tiempo luchara contra el cáncer. A pesar del profundo dolor que atraviesan sus familiares, se dio a conocer que estuvo acompañado durante sus últimos momentos. Asimismo, es importante mencionar que los deudos solicitaron a los seguidores respeto y privacidad en estos difíciles instantes.

"A sus fans alrededor del mundo: queremos daros las gracias por vuestra inquebrantable lealtad, vuestro amor y la fe que depositasteis en él a lo largo de su increíble viaje. Vosotros le disteis el mundo, y él os entregó su música a cambio. Aunque las cuerdas se han callado, su alma permanece en cada nota que tocó y en cada vida que alcanzó", publicaron a través del perfil oficial del también empresario alemán.

Murió el pasado jueves

Un poco sobre Francis Buchholz

Francis Buchholz nació el 19 de febrero de 1954 en Hannover y desde muy joven mostró una marcada inclinación por el rock. Incluso, ofreció su primer concierto cuando apenas tenía 15 años, durante su etapa escolar. Cabe destacar que formó parte de Scorpions en algunos de sus periodos más exitosos, ya que junto a la agrupación grabó diez álbumes de estudio y dos discos en directo. Como dato adicional, se sabe que cursó estudios de ingeniería mecánica en la Universidad de Hannover.

La banda se despide

"Acabamos de recibir la triste noticia de que nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz, ha fallecido. Su legado con la banda vivirá para siempre y siempre recordaremos los grandes momentos que compartimos juntos. Nuestros corazones están con Hella, su familia y amigos. DEP Francis. Klaus, Rudolf, Matthias", señala el comunicado difundido por la banda, el cual ya supera los 40 millones de reacciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui