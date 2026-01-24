Con FOTOS y frases profundas, Andrea Legarreta presume su relación con el sobrino de Pepillo Origel

Ciudad de México.- Hace un par de horas volvió a pronunciarse en redes sociales la popular conductora de uno de los programas más vistos de Televisa, Hoy, emisión en la que desde hace años trabaja Andrea Legarreta. No obstante, su publicación estuvo relacionada con su vida personal, ya que nuevamente presumió a su novio, el creador de contenido enfocado en vida saludable y deportista Luis Carlos Origel Jr.

La famosa compartió varias fotografías en las que aparece junto al influencer, ambos sonrientes y disfrutando el momento; sin embargo, también incluyó algunas imágenes acompañadas de frases que podrían interpretarse como indirectas dirigidas a quienes la critican por mantener una relación con un joven 21 años menor. "Es que… deja que la vida te sorprenda. La vida es hoy, sonríe. Un día a la vez", escribió Andrea en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones y, en su mayoría, los comentarios fueron de felicitación por darse una nueva oportunidad en el amor. Cabe recordar que, como hemos informado en TRIBUNA, la conductora de 54 años y su exesposo, el músico mexicano Erik Rubín, pusieron fin de manera definitiva a su matrimonio en febrero de 2023, tras más de 20 años juntos. De acuerdo con lo declarado por ambos, la relación se desgastó debido a la rutina y la monotonía.

Andrea Legarreta y su novio

Otra de las frases que incluyó la colega de Galilea Montijo fue una reflexión en la que dio a entender que la vida también se trata de equivocarse: "Nunca digas 'no me va a pasar'; la vida tiene una manera divertida de demostrar que nos equivocamos", expresó la madre de Mía y Nina. En cuanto a las imágenes, hasta el momento se desconoce el lugar donde fueron tomadas, aunque, con base en un hashtag, se presume que podrían haber sido captadas en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Cómo inició la relación con el sobrino de Pepillo Origel?

Andrea confirmó públicamente su relación a mediados de enero de 2026, aunque se cree que el romance no es tan reciente. Esto luego de que Martha Figueroa, amiga cercana de la conductora, revelara que ambos comenzaron a salir formalmente en octubre de 2025. "Yo creo que novios, así de novios, tienen ya tres meses; de ser inseparables… como dos años, de estar pegados, pegados… Vamos al concierto, vamos a León, vamos a comer", relató la periodista.

