Ginny Hoffman revela si Héctor Parra va a contrademandarlas tras acusarlo de abusar de su hija Alexa

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Ginny Hoffman, en un reciente evento brindó nuevas declaraciones sobre su polémico caso con Héctor Parra, revelando una de las mayores consecuencias de su denuncia y si se arrepiente de ello, además de revelar si es verdad que va a contrademandarla por acusarlo de haber abusado sexualmente de su propia hija al lado de ella, Alexa Parra Hoffman.

Como se recordará, a inicios del 2025, bajo las acusaciones de haber abusado sexualmente de su propia hija, Alexa, el exactor de Televisa antes mencionado fue sentenciado a 12 años y 6 meses de prisión, tras haber sido arrestado en junio de 2020 y un intenso juicio en el que Daniela Parra ha defendido a su padre a capa y espada. Actualmente, pese a la condena, el caso sigue abierto debido a un amparo puesto por la defensa del artista.

En entrevista para Ventaneando, Ginny se dijo muy tranquila con la resolución del caso y que no tiene miedo a ser demandada, pues ella no mintió en nada de lo que dijo ante el juez y que él nunca tuvo como defenderse, por eso fue declarado culpable y no tiene que preocuparse: "No tiene nada de que demandarnos, o sea, aquí la víctima fue mi hija. Estamos muy tranquilas porque estamos de las manos de los mejores abogados. Él no tuvo pruebas, no hubo como defenderse, a ustedes les dicen algo, pero es diferente en las audiencias".

Tras la polémica de Héctor Parra, Ginny Hoffman asegura que no teme a una cotrademanda, pues asegura que no tiene nada de que demandarla. uD83DuDC40uD83DuDE35?uD83DuDCAB#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/Y3hcYHb6SR — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 24, 2026

Por otra parte, destacó que ella ya dio por terminada esta situación y aún con los amparos, no piensa quedarse en el pasado y seguir adelante, pese a que este caso le cerró muchas puertas en el mundo del espectáculo, pero ahora estaba trabajando mucho para volver a retomar su carrera: "Yo no pienso entrar en guerra, ya no tengo nada que contestar. Claro que me cerró las puertas, pero las estamos abriendo".

"Yo no sé si alguien se pueda arrepentir de buscar justicia para alguien que sufrió un delito tan grave, yo no me puedo arrepentir. Yo hice lo que tenía que hacer, que era apoyar a mi hija 100 por ciento, llevarla de la mano, y de eso nunca me voy a arrepentir".

Fuente: Tribuna del Yaqui