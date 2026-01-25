El amor en pasillos de Televisa: Mhoni Vidente habla de dos conductoras ligadas a 'Hoy' que se casarían

Ciudad de México.- El amor anda bastante fuerte en el exitoso programa de espectáculos de Televisa Hoy, esto debido a que actualmente hay tres parejas que presumen estar muy enamoradas. La primera es la popular conductora de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo, quien mantiene una relación con el modelo español Isaac Moreno. También se encuentra Tania Rincón, quien es novia del productor de TUDN, Pedro Pereyra.

Continuando con lo anterior, es importante recordar a Andrea Legarreta, quien en fechas recientes dio a conocer que su pareja es el creador de contenido enfocado en la vida saludable y deportista Luis Carlos Origel Jr., un tema que le ha generado diversas controversias luego de que se revelara que ella es mayor que él por 21 años. Sin embargo, a pesar de las polémicas con las que han tenido que lidiar, las seis celebridades disfrutan del amor junto a sus respectivas parejas.

¿Cuál de estas parejas se casará?

La astróloga y clarividente de origen cubano, Mhoni Vidente, volvió a generar gran inquietud entre su audiencia, ya que ahora predijo que el show matutino se vestirá de manteles largos. Según sus visiones, Galilea e Isaac llegarán al altar, aunque no serían los únicos, pues también Tania y Pedro contraerán matrimonio: "Sí se casan, pero primero Galilea. Galilea se casa con su novio, eso es indiscutible, y lo más seguro es que le esté pisando la boda este 14 de febrero, porque yo la siento muy enamorada".

Aseguran que la conductora llegará al altar

De hecho, no es novedad que la también actriz ya esté considerando convertirse en madre por segunda ocasión, pues el 23 de marzo de 2012 nació Mateo, hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina. La diferencia es que ahora desea tener una niña. El tema va tan en serio que incluso ha pensado en investigar distintas alternativas, ya que debido a su edad no sería posible hacerlo de la manera convencional.

#Tendencias | ¿Un reality al estilo de 'Las Kardashian'? Galilea Montijo grabaría su propia docuserie para Televisa uD83DuDC40uD83CuDFA5https://t.co/Fyuzv07wxi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

En cuanto a la exconductora de Venga la Alegría, su noviazgo se confirmó a finales de 2023, cuando ya habían transcurrido algunos meses desde su divorcio. De acuerdo con TV Notas, dicha relación habría iniciado durante el Mundial de Qatar 2022 y, al ser compañeros de trabajo, poco a poco surgió esa chispa como resultado de las largas jornadas laborales. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas de que probablemente estos cuatro famosos lleguen al altar?



Fuente: Tribuna del Yaqui