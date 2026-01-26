"Casi se desmaya": Exreportero de 'Venga La Alegría' revela que fans lastimaron a Wendy Guevara

Ciudad de México.- El reconocido exreportero de Venga la Alegría y creador de contenido de espectáculos, Gabriel Cuevas, acaba de revelar que fans de Wendy Guevara, mientras que estuvieron en una reunión, por desgracia no tuvieron el cuidado que requiere tras su cirugía y la lastimaron en ese encuentro tras un concierto.

Como se sabe, antes de concluir el 2025, Wendy se sometió a una luxación de costillas y se hizo una transferencia de grasa hacía sus glúteos, además de una lipoescultura, por lo cual ha estado delicada y con mucho dolor, por lo cual ella misma ha mencionado que ha estado bajo la supervisión cercana del médico plástico, Iván Mercado: "La verdad, el doctor ha estado pegado conmigo, me ha estado ayudando mucho, como esta vez fue un procedimiento diferente, es más doloroso, pero depende de cada persona, de cada cuerpo, de cada quien".

Al parecer, esto causó que varios de sus fans lastimaran sin querer a la estrella de Televisa, o al menos eso declaró que el reportero antes mencionado, ya que reveló que Wendy al salir del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, se encontró con una gran cantidad de seguidores y al tener tan lejos su camioneta, al caminar para no hacerles un desprecio, aceptó tomarse fotos con ellos, quienes desgraciadamente ahí le causaron mucho dolor.

Wendy Guevara dejó a todos con la boca abierta uD83DuDE31? tras compartir estas fotografías en sus redes sociales uD83DuDCF8. Luego de someterse a algunos retoques estéticos a finales del año pasado uD83DuDC89uD83DuDC84, así es como luce hoy el resultado final uD83DuDC40uD83DuDD25. ¡Sin duda, impactante! uD83DuDC96uD83DuDCAB pic.twitter.com/jRHMXyZvdS — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) January 18, 2026

Según lo declarado por el exparticipante de Survivor México, "Usted y yo sabemos que hace poco Wendy casi se nos desmaya por aguantarse un estornudo, le provocó un dolor brutal, imagínense que ayer por atender a la gente la empezaron abrazar de las costillas. Ella muy linda se retrataba con todos, pero no faltó quien la abrazó y la lastimaban".

Finalmente, el exparticipante de Quiero Cantar, declaró que "Ella me decía 'me están lastimando', y en ese momento me di cuenta de que acababa de operarse". Por este motivo, destacó que para salvaguardarla, la ayudó a subirse a la camioneta y que, al notar que la estaban lastimando, la asistió para que pudiera llegar rápidamente a su camioneta: "Fue muy divertido, yo creo doy el ancho como RP. Yo si cuidé a mi Wendy adorada y a Vanessa (Vanessa Labios 4k)".

Fuente: Tribuna del Yaqui