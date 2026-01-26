Conoce las MEJORES presentaciones de medio tiempo del Super Bowl; estos son los shows más icónicos

Estados Unidos.- El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto en Estados Unidos, sino que cuenta con uno de los más grandes espectáculos del planeta, ya que se ha transformado en uno de los escenarios más ambiciosos para los artistas de talla internacional. A continuación te presentamos la lista de los shows de medio tiempo más icónicos.

Las presentaciones del Super Bowl no siempre fueron tan espléndidas como lo son ahora; durante las primeras décadas de la liga, las presentaciones solo eran de bandas militares o grupos locales que no representaban el nivel de interés en la audiencia. Fue hasta el año 1993 con la presentación de Michael Jackson en el Rose Bowl de Pasadena para demostrar que el medio tiempo podía ser más significativo que el partido mismo.

Conoce las mejores presentaciones del Super Bowl; estos son los shows más icónicos

Con la confirmación de Bad Bunny en el show de medio tiempo de la edición LX en 2026, la expectativa de cuáles han sido los shows más vistos de algunas ediciones del Super Bowl y que además rompieron el Internet ha aumentado.

A continuación te mostramos las mejores presentaciones del Super Bowl de mayor a menor:

Kendrick Lamar: 133.5 millones de espectadores Usher: 123.4 millones de espectadores Rihanna: 121 millones de espectadores Katy Perry: 121 millones de espectadores Lady Gaga: 117.5 millones de espectadores Coldplay: 115.5 millones de espectadores Bruno Mars: 115.3 millones de espectadores Madonna: 114 millones de espectadores Beyoncé: 110.8 millones de espectadores Black Eyed Peas: 12 millones de espectadores

Aclarando que son diferentes los shows más vistos de las mejores presentaciones del medio tiempo. Te presentamos los cinco mejores shows:

Michael Jackson en 1993 Prince en 2007 Shakira y Jennifer López en 2020 Katy Perry en 2015 Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar en 2022

El medio tiempo ha demostrado que ya no es un concierto, sino un evento cultural con el potencial de revivir carreras y generar tendencia, además de crear momentos inolvidables en el deporte.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui