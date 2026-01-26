"Es gente estúpida": Sergio Mayer se pronuncia sobre el caso Julio Iglesias y apoya a las denunciantes

Ciudad de México.- El escándalo mediático y legal del reconocido cantante español Julio Iglesias, que comenzó a raíz de las denuncias de acoso sexual interpuestas por dos de sus exempleadas, ha provocado que varios artistas se pronuncien al respecto. Ahora le tocó el turno al político, productor y actor mexicano Sergio Mayer Bretón. A continuación, te presentamos su opinión sobre este caso.

Durante un breve encuentro con el reportero Edén Dorantes, el exdiputado de mayoría relativa por el distrito 6 de la Ciudad de México señaló que todos tienen derecho a un juicio y que, aunque Julio Iglesias es actualmente uno de los músicos más representativos de Hispanoamérica, eso no lo exime de cumplir con la ley. No obstante, puntualizó que aún no se puede asegurar nada.

"Si ahora están saliendo las cosas, me parece que todos tienen derecho a un juicio. A mí me parece que es uno de los cantantes hispanos más importantes que ha tenido la industria, pero eso no lo exime si es que cometió algún error —que no sé si se le pueda llamar 'error'— de ese momento", explicó el famoso, quien en 1996 contrajo matrimonio con su entonces pareja Bárbara Mori, 12 años menor que él.

Sergio Mayer

Asimismo, el artista, quien formó parte de la primera edición de La Casa de los Famosos México en 2023, recordó los videos antiguos de Iglesias mostrando comportamientos inapropiados hacia mujeres en televisión. Sin embargo, aclaró que eso ocurrió en una época en la que el acoso hacia las féminas estaba más que normalizado, situación que lamentó y por la cual condenó las críticas que se han hecho contra las denunciantes, las exempleadas del padre de Enrique Iglesias.

Lo anterior debido a que, en redes sociales, las exempleadas del cantante son revictimizadas constantemente. Sergio aprovechó el espacio para comentar que ellas pueden proceder legalmente cuando se sientan preparadas y arremetió contra quienes las juzgan: "Quienes preguntan eso son gente estúpida que no entiende y no les importa. Cada quien vive su proceso y ellos deciden en qué momento hacerlo", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui